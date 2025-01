Divulgação/MDS Bolsa Família começa a depositar pagamentos de janeiro no dia 20

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou o calendário de pagamento do programa Bolsa Família para 2025. Os pagamentos começarão no dia 20 de janeiro e serão feitos de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o calendário completo e as informações sobre os benefícios oferecidos.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em 2025

Os pagamentos serão realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com a exceção de dezembro, quando os depósitos ocorrerão entre os dias 10 e 23, para garantir que os beneficiários recebam o dinheiro antes do Natal.

Calendário de pagamento mensal:

Janeiro: de 20/01 a 31/01

Fevereiro: de 17/02 a 28/02

Março: de 18/03 a 31/03

Abril: de 15/04 a 30/04

Maio: de 19/05 a 30/05

Junho: de 16/06 a 30/06

Julho: de 18/07 a 31/07

Agosto: de 18/08 a 29/08

Setembro: de 17/09 a 30/09

Outubro: de 20/10 a 31/10

Novembro: de 14/11 a 28/11

Dezembro: de 10/12 a 23/12

Calendário de pagamento em janeiro de 2025:

Final do NIS 1: 20 de janeiro

Final do NIS 2: 21 de janeiro

Final do NIS 3: 22 de janeiro

Final do NIS 4: 23 de janeiro

Final do NIS 5: 24 de janeiro

Final do NIS 6: 27 de janeiro

Final do NIS 7: 28 de janeiro

Final do NIS 8: 29 de janeiro

Final do NIS 9: 30 de janeiro

Final do NIS 0: 31 de janeiro

Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família.

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir que cada família receba no mínimo R$ 600.

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos. Começa em setembro.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garante que ninguém receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil). Válido até maio de 2025.

Condições para receber o benefício

Para ser beneficiado pelo programa, as famílias precisam cumprir condições nas áreas de saúde e educação, como:

Frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos.

Acompanhamento pré-natal para gestantes.

Acompanhamento nutricional das crianças até sete anos.

Cumprimento do calendário nacional de vacinação.

Além disso, é necessário informar que a família é beneficiária do Bolsa Família ao matricular as crianças na escola e ao levá-las para vacinas no posto de saúde.

Quem recebe?

A regra para ingressar no Programa Bolsa Família é ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no Cadastro Único. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios.

Ao recriar o Bolsa Família, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse de, no mínimo, R$ 600 por família inscrita, e adotou uma nova cesta de benefícios que entrega valores complementares, conforme a composição da família.

O novo Bolsa Família também trouxe de volta o acompanhamento das condicionalidades como instrumento de fortalecimento do acesso a direitos básicos de saúde, educação e assistência social, reforçando a importância desse acesso para a ruptura do ciclo intergeracional de reprodução da pobreza.