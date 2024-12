Divulgação Mega da Virada sorteia maior prêmio da história

A Mega da Virada 2024, um dos concursos mais aguardados do ano, terá um prêmio estimado em R$ 600 milhões , o maior valor da história , conforme anunciado pela Caixa Econômica Federal. As apostas para o concurso 2.810 já começaram, e o sorteio ocorrerá no último dia do ano, 31 de dezembro.

Sem reajuste pela inflação, esse valor supera o prêmio de 2023, que foi de R$ 588.891.021,22, e foi dividido por cinco apostadores, com cada um recebendo R$ 117.778.204,25.

De acordo com a Caixa, o número "10" é o mais sorteado na história da Mega da Virada, com cinco aparições até o momento. Outros números que se destacam são o "5" e o "33", que foram sorteados quatro vezes cada, com o "33" aparecendo também na edição de 2023. A lista dos números mais sorteados é a seguinte:

10: 5 vezes

5 e 33: 4 vezes

03, 20, 34, 36, 58: 3 vezes

O número "10" também lidera como o mais sorteado de toda a história da Mega-Sena, com 328 ocorrências desde 1996.

Números mais sorteados da Mega-Sena desde 1996:

10: 328 vezes

53: 319 vezes

34: 304 vezes

37: 302 vezes

05: 302 vezes

33: 300 vezes

42: 299 vezes

23: 298 vezes

44: 298 vezes

30: 297 vezes

Como apostar na Mega da Virada?

Pelo Site:

Acesse o Loterias Online no site da Caixa;

Faça login ou cadastre-se, se for seu primeiro acesso;

Escolha a Mega-Sena e selecione os números desejados;

Adicione ao carrinho e realize o pagamento a partir de R$ 30.

Pelo Aplicativo:

Baixe o app Loterias Caixa;

Faça login ou crie uma conta;

Selecione a Mega-Sena, escolha seus números e finalize a aposta no carrinho.

Pelo Internet Banking: