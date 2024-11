Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Como de costume em concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta segunda-feira (11), as apostas exclusivas para a Mega da Virada . Este ano o prêmio promete ser um recorde de R$ 600 milhões, superando os R$ 588,8 milhões de 2023.

O sorteio será realizado em 31 de dezembro, e a aposta simples com seis números custa R$ 5.

Prêmio sem acumulação





Como de costume em concursos especiais das Loterias Caixa , o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os que acertarem cinco números, e assim por diante.

A Caixa estima que, considerando todas as faixas de premiação, o total entregue aos ganhadores em 2023 poderá ultrapassar R$ 1 bilhão.

Caso o prêmio total seja ganho por apenas um apostador, aplicando o valor na poupança da Caixa ele renderia cerca de R$ 3,4 milhões no primeiro mês. Em nota, a Caixa informou que esse valor permitiria ao vencedor passar mais de dois anos hospedado no hotel mais caro do mundo, com diárias de R$ 750 mil, ou adquirir 1.430 carros esportivos como o Toyota GR Corolla.

Como participar





Para jogar, os apostadores devem utilizar o volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do Brasil, no portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa.

Clientes da Caixa também podem fazer suas apostas pelo internet banking. Para quem deseja aumentar as chances, é possível participar de bolões organizados pelas lotéricas, com custo adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Os bolões da Mega da Virada têm preço mínimo de R$ 15, com cotas individuais a partir de R$ 6. Cada bolão pode ter de duas a 100 cotas e permitir até dez apostas por bolão, com o requisito de que todas as apostas contenham a mesma quantidade de números.

Divisão do prêmio

A Mega da Virada não acumula e possui seis faixas de premiação:

- Primeira faixa: seis acertos (sena);

- Segunda faixa: cinco acertos (quina);

- Terceira faixa: quatro acertos (quadra);

- Quarta faixa: três acertos;

- Quinta faixa: dois acertos;

- Sexta faixa: um acerto.

O valor da Mega da Virada é composto pelas vendas de bilhetes para o sorteio e pelos valores acumulados dos prêmios regulares ao longo do ano.

Onde vai passar o sorteio





O sorteio será transmitido ao vivo nos canais oficiais da Caixa no YouTube e Facebook. Os resultados e o rateio dos prêmios também estarão disponíveis no site da instituição.

Para resgatar prêmios acima de R$ 10 mil, o ganhador deve comparecer a uma agência da Caixa com o bilhete premiado, um documento com foto e CPF. O prazo para pagamento de valores acima desse montante é de dois dias úteis. Prêmios até R$ 2.112 podem ser retirados em casas lotéricas.

A Caixa lembra aos ganhadores que identifiquem-se no verso do bilhete premiado para segurança. Caso o prêmio não seja retirado em até 90 dias, o valor será destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Confira os dez maiores prêmios já sorteados na Mega da Virada:

- 2023: R$ 588,8 milhões;

- 2022: R$ 541,9 milhões;

- 2021: R$ 378,1 milhões;

- 2020: R$ 325,2 milhões;

- 2017: R$ 306,7 milhões;

- 2019: R$ 304,2 milhões

- 2018: R$ 302,5 milhões;

- 2014: R$ 263,2 milhões;

- 2015: R$ 246,5 milhões;

- 2012: R$ 244,7 milhões;