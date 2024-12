Fernando Frazão/Agência Brasil Correios farão o maior concurso em 13 anos

As provas do c oncurso dos Correios serão aplicadas neste domingo (15), com mais de 1,6 milhão de pessoas inscritas para 3,5 mil vagas. É o maior concurso da estatal em 13 anos.

O concurso oferta 3.511 vagas imediatas, sendo 3.099 de nível médio, para o cargo de carteiro, no qual concorrem 93% (1.560.704) dos inscritos.

O restante dos candidatos (111.967) disputa cargos de nível superior: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro, com remunerações entre R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48.

As vagas são distribuídas por todo país, e os candidatos vão concorrer somente com os inscritos da mesma localidade, selecionada na inscrição.

Como serão as provas

Os portões abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 12h45. A recomendação é que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência ao local de prova.

Para consultar o local de prova, os candidatos podem acessar o portal do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo concurso.

A prova para as vagas de nível médio terá duração de 4 horas, com 50 questões de múltipla escolha. Serão perguntas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

Já a avaliação para vagas de nível superior também terá 4 horas de duração e, além de 50 questões de múltipla escolha, uma redação de 20 a 30 linhas.

As questões vão abordar língua portuguesa, matemática, noções de informática, código de conduta ética e integridade e conhecimentos específicos da especialidade concorrida.

Benefícios

Além da remuneração, que pode aumentar com o passar do tempo, os Correios oferecem uma série de benefícios: