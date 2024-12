Fernando Frazão/Agência Brasil Prova será em 15 de dezembro

Os l ocais de provas para o concurso público dos Correios foram divulgados nesta terça-feira (10). O exame será aplicado em todos os estados brasileiros em 15 de dezembro.



Conforme explicado no edital, os candidatos podem conferir onde farão as provas na página oficial da seleção, na aba "local de provas".

São ofertadas 3.511 vagas, sendo 3.099 de nível médio e 412 de nível superior, em várias áreas. Destas, 30% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

Ao todo, o concurso tem mais de 1,7 milhão de participantes inscritos, sendo mais de 1,5 milhão de nível médio para o cargo de Agente de Correios. Os outros 111 mil vão concorrer ao cargo de Analista de Correios.

O prazo para as inscrições terminou em 28 de outubro. Depois, todos os inscritos fizeram a verificação de cadastro, após confirmação do pagamento e análise dos critérios para concorrer às vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Vagas do concurso dos Correios

As vagas do concurso dos Correios estão distribuídas em dois editais, elaborados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC):

Há 3.099 vagas para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26. A carreira é de nível médio, então exige que o candidato apresente, após a aprovação, o certificado de conclusão ou diploma do ensino médio (colegial).

Também há 412 oportunidades para analista de Correios, de nível superior, e têm salários iniciais de R$ 6.872,48. Nesse caso, os cargos são de várias especialidades diferentes e exigem que o candidato tenha formação na área que pretende atuar.

Os benefícios oferecidos tanto para a carreira de nível médio quanto de nível superior incluem: vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1,4 mil, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-creche e possibilidade de adesão ao plano de saúde.