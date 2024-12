Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo BC permite pagamento de boleto via Pix e cria boleto dinâmico

Os boletos de pagamento poderão ser quitados via Pix com a nova resolução aprovada pelo Banco Central nesta quinta-feira (12). Além disso, a resolução estabelece a criação de uma nova modalidade de cobrança, o chamado boleto dinâmico.

De acordo com a autarquia, a resolução deve entrar em vigor em 3 de fevereiro de 2025. Apesar disso, os boletos poderão apresentar, desde já, um código QR específico para o pagamento. O recurso, informou o BC, será oferecido de forma experimental até concretizar a regulamentação da nova ferramenta.

Neste tipo de pagamento, basta o usuário escanear o código QR e concluir a transação. O pagamento via Pix vai possibilitar que o dinheiro caia instantaneamente, sem a necessidade de esperar vários dias.

"Dessa forma, incorpora-se na experiência do uso do boleto de pagamento, instrumento amplamente utilizado e objeto de diversos aperfeiçoamentos de segurança ao longo dos últimos anos, a agilidade, conveniência e grande aceitação do Pix", disse o BC em nota.

Boleto dinâmico

O boleto de cobrança dinâmico foi criado pelo BC como uma ferramenta que trará mais segurança nos pagamentos de dívidas em cobrança representadas por certos tipos de títulos, como a duplicata escritural prevista na Lei 13.775, de 20 de dezembro de 2018.

Como há possibilidade de negociação para esses títulos, o BC quer garantir a segurança, tanto para o pagador quanto para o credor, de que os pagamentos serão destinados ao legitimo detentor de direitos.

Dessa forma, para garantir que os pagamentos automáticos sejam feitos corretamente, o boleto dinâmico será vinculado ao título, emitido digitalmente em sistemas autorizados pelo BC.

"A criação do boleto dinâmico representa, portanto, enorme avanço no sentido de modernizar o sistema financeiro e dar mais segurança na negociação de importantes tipos de títulos essenciais ao fomento de uma ampla gama de empresas integrantes da economia real, principalmente as de pequeno e médio porte", disse o BC.