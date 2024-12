Lula Marqques/ Agência Brasil A nova estrutura tributária dividirá a cobrança em dois níveis





O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira (12) o texto-base do principal projeto que regulamenta a reforma tributária , com 49 votos favoráveis e 19 contrários.



A proposta prevê mudanças no sistema tributário brasileiro, incluindo a unificação de cinco tributos — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins — que será implementada gradualmente entre 2026 e 2033.

A nova estrutura tributária dividirá a cobrança em dois níveis: federal, com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e estadual/municipal, por meio do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Além disso, será instituído o Imposto Seletivo (IS), destinado a desestimular o consumo de bens considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Setores como saúde, turismo e o mercado imobiliário serão beneficiados com redução de tributos.

A alíquota padrão combinada do IBS e CBS foi estabelecida em 27,97%, mas alterações feitas pelo Senado podem elevá-la em 0,13 ponto percentual. Contudo, há previsão de redução para 26,5%, com o objetivo de manter a neutralidade da carga tributária.





Produtos isentos, segundo o texto:



Alíquota zero

- Carnes: bovina, suína, ovina, caprina e de aves (exceto foie gras)

- Peixes (exceto salmão, atum, bacalhau, hadoque, saithe e ovas)

- Arroz

- Leite e leite em pó

- Fórmulas infantis

- Manteiga

- Margarina

Alimentos básicos

- Feijão

- Café

- Óleo de babaçu

- Farinha de mandioca e tapioca

- Farinha de milho

- Grãos de milho

- Farinha de trigo

- Açúcar

- Massas alimentícias

- Pão francês

Produtos hortícolas e derivados

- Grão de aveia

- Farinha de aveia

- Queijos (mozarela, minas, prato, coalho, ricota, provolone, parmesão, fresco não maturado e do reino)

- Requeijão

- Sal

- Mate

- Farinha hipoproteica

- Massas hipoproteicas

- Fórmulas dietoterápicas para erros inatos do metabolismo

- Ovos

- Produtos hortícolas (exceto cogumelos e trufas)

- Frutas frescas ou refrigeradas e congeladas (sem açúcar ou conservantes)

- Plantas e produtos de floricultura

- Raízes e tubérculos

- Cocos

Itens sobretaxados (Imposto do pecado)



- Cigarros

- Bebidas alcoólicas

- Embarcações e aeronaves

- Carros (incluindo os elétricos)

- Apostas (físicas e online)

- Extração de minério de ferro, petróleo e gás natural

Exceções

- Caminhões

- Veículos de uso operacional das Forças Armadas ou dos órgãos de segurança pública

Características do imposto seletivo

- Alíquota maior que a alíquota-comum (27,97%)

- Tributação sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente

- Não incide sobre exportações de minérios

- Período de transição de 2026 a 2033 para implementação.

Redução de tributação

- Medicamentos registrados na Anvisa e produzidos por farmácias de manipulação pagarão 40% da alíquota-geral da CBS e do IBS.

- Itens de higiene pessoal e limpeza, como papel higiênico, escova de dentes e fraldas, também terão redução de tributação.

Medicamentos isentos

- Remédios destinados à Farmácia Popular.

- Tratamentos oncológicos, doenças raras, ISTs e Aids, doenças negligenciadas, vacinas e soros, e diabetes mellitus.

- Um catálogo de medicações isentas será definido posteriormente pelo governo.

Outras isenções

- Produtos voltados à saúde menstrual, como absorventes e tampões.

- Medicamentos comprados por órgãos da administração pública e entidades que prestam serviços ao SUS.

- Dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Beneficiários do Cashback

- Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadUnico)

- Renda familiar per capita de até meio salário mínimo

Serviços e produtos com Cashback

- Botijões de gás de cozinha (até 13kg)

- Serviços de telecomunicação (internet banda larga e telefonia)

- Fornecimento domiciliar de energia elétrica

- Água e esgoto

- Gás encanado

Percentuais de Cashback

- 100% dos valores pagos na CBS

- 20% no IBS

Outras informações

- O imposto será cobrado normalmente e depois devolvido ao contribuinte

- Outros bens e serviços poderão ter cashback, mas precisarão ser definidos em regulamentação específica.

Carros PCDs



Beneficiários

- Pessoas com deficiência (PCDs)

- Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Condições para isenção

- Compra de carros nacionais de quatro portas

- Valor máximo de R$ 200 mil (sem custos de adaptação)

- Isenção até R$ 70 mil

- Atualização anual do teto de compra com base na Tabela Fipe

Regras atuais

- Isenção de IPI para carros até R$ 200 mil

- Isenção de ICMS até R$ 120 mil

Benefícios para taxistas

- Isenção do IBS e da CBS

- Condições: carros elétricos, movidos por combustíveis renováveis ou flex.

Imóveis



Beneficiários

- Pessoas físicas que arrecadam abaixo de R$ 240 mil com aluguel de imóveis por ano

Redutor social

- Reduz base de cálculo da tributação

- Beneficia famílias de baixa renda e imóveis populares

- Valores:

- R$ 100 mil para compra de imóveis novos

- R$ 30 mil para compra de lote residencial

- R$ 600 para aluguel de imóveis residenciais

- Atualização mensal pelos índices do IPCA

Corte na alíquota

- Redução de 50% em operações com imóveis

- Redução de 70% em locação, cessão onerosa e arrendamento

Outras informações



Beneficiários

- Nanoempreendedores: pessoas físicas com receita bruta anual inferior a R$ 40,5 mil

- Motoristas e entregadores de aplicativo

Isenções e reduções

- Nanoempreendedores: isentos da cobrança dos novos impostos sobre consumo

- Hotéis, restaurantes, bares e agências de turismo: 60% da alíquota-padrão do IBS e da CBS

- Profissionais liberais (advogados, arquitetos): redução de 30% na alíquota do IBS e da CBS

- Produtos agrícolas, produções culturais e jornalísticas, serviços de educação e saúde: redução de 60% na alíquota do IBS e da CBS

- Serviços de saneamento básico, planos de saúde, serviços veterinários: redução de 60% na alíquota do IBS e da CBS

- Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs): regime de tributação específico com alíquotas reduzidas

Regras específicas

- Motoristas de aplicativo: soma do valor arrecadado levará em conta somente 25% do bruto recebido ao longo de um mês

- SAFs: alíquotas de 3% para IR, CSLL e contribuições federais, 1% para CBS e 1% para IBS

Trava para carga tributária

- Alíquota-geral do IBS e da CBS não poderá superar 26,5%

- Avaliação das regras da reforma tributária a cada 5 anos

- Projeto para adequar a tributação deverá ser encaminhado ao Congresso em até 90 dias após a divulgação do balanço do período de transição.