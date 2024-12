Fabrizio Gueratto Carrefour anunciou que o processo de demissões é normal e não afeta clientes





O Grupo Carrefour no Brasil confirmou à CNN, nesta quinta-feira (12), a demissão de 2,2 mil funcionários. Os desligamentos pela companhia iniciaram em novembro e correspondem a 1,5% do total do grupo, que possui 130 mil trabalhadores diretos e indiretos.

As demissões são de funcionários efetivos, diretamente contratados pela companhia. O Carrefour informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não há, no momento, uma crise por conta das demissões.

Na nota, a companhia também disse que “fazem parte de um movimento natural no setor varejista e não impactam a operação de final de ano ou o atendimento e serviços aos clientes”. A rede possui ainda postos de gasolina e drogarias sob sua marca.

O Carrefour ainda comentou que é um movimento natural do varejo nesta época, inclusive em outros “players”. “Qualquer processo de contratação ou demissão no setor de varejo, caracterizado por uma alta rotatividade, acontece cotidianamente”, complementou.

O grupo varejista também informou que abriu um processo seletivo com 6 mil vagas em outubro e conta com muitos colaboradores temporários para atender a demanda no final de ano. As contratações vão acontecer em 20 estados e no Distrito Federal.

Venda de lojas no Brasil

No início de dezembro, o Carrefour anunciou a venda de oito lojas da bandeira Nacional em Curitiba, em transações que fazem parte de estratégia para levantar R$ 400 milhões com desinvestimentos.

A companhia afirmou que pretende vender todas as 64 lojas Nacional e Bompreço ainda no primeiro semestre de 2025. Até o momento, foram vendidas 7 unidades Bompreço e 8 do Nacional.





Recentemente, o Carrefour protagonizou uma crise diplomática envolvendo a França e o Brasil . No mês passado, o presidente global da rede, Alexandre Bompard, disse que a rede francesa não iria mais comprar carne dos países que fazem parte do Mercosul, como forma de demonstrar apoio aos agricultores do país.

Depois de dias de boicote por parte dos frigoríficos do Brasil, incentivado por alguns políticos, o CEO enviou um pedido de desculpas por meio de carta, direcionada ao ministro da Agricultura brasileiro.