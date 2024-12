Reprodução/Instagram Abdul Fares, noivo da atriz Marina Ruy Barbosa, está em uma disputa familiar na justiça





Noivo da atriz Marina Ruy Barbosa e um dos herdeiros da rede de varejo Marabraz , Abdul Fares , de 40 anos, está movendo ação judicial para interditar o pai, Jamel , de 64 anos, um dos sócios-fundadores da marca. O processo corre em segredo de Justiça na comarca de Simões Filho ( BA ) . Foi descoberto pelo patriarca por acaso, durante busca ativa que a assessoria jurídica do grupo faz rotineiramente.

O filho pede a curatela de Jamel , afirmando que o pai tem vários problemas de saúde, como depressão profunda , doenças no coração, dependência de medicamentos controlados e agressividade, atestados por relatórios psiquiátricos e neurológicos.

Surpreendido com as alegações, o patriarca contratou o escritório Warde Advogados para questionar a ação e o foro no município baiano, em petição de 5 de dezembro, na qual acusa Abdul de crime de falsidade ideológica e o chama de "ingrato e parasita".

Na Justiça

A ação de interdição do pai é mais um capítulo de uma batalha judicial que teve início com o processo cível na Justiça de São Paulo movido por Jamel e Nasser Fares, seu irmão e atual administrador do grupo Marabraz, para reaver ações da holding da família que estão em nome dos seis herdeiros.

"Abdul vem lançando mão de meios manifestamente criminosos e fraudulentos para tentar interditar e internar seu pai", alegam os advogados do empresário de origem libanesa. Jamel é dono de um terço das Lojas Marabraz e das Clínicas Fares, ao lado dos irmãos Adiel e Nasser. O patrimônio familiar está alocado em uma holding, a LP Administradora.

Em 2011, em uma estratégia de blindagem patrimonial, o trio colocou a holding em nome de uma filha de Nasser, dos três filhos de Jamel e dos dois herdeiros de Adiel. Nasser é o mandachuva do grupo, que investe também no ramo imobiliário, com grandes loteamentos industriais.

Gastos extravagantes

"Nos últimos dois anos e meio, Abdul torrou em despesas pessoais pelo menos R$ 22,5 milhões com recursos que pertencem às empresas da família, em viagens de jatinho, aquisição de helicópteros, compra de diamantes no valor de milhões de reais para presentear sua noiva, entre outras indulgências", relata a defesa de Jamel na queixa-crime.

Abdul é descrito como "um dos mais dissolutos dos herdeiros da família", por seu estilo de vida "digno de um potentado árabe". A defesa ressalta o furor causado na imprensa quando Abdul presenteou a atriz Marina Rui Barbosa com um anel "no valor de US$ 1 milhão [R$ 6 milhões] na viagem de noivado em jatinho particular a Dubai".

"Abdul Fares não tem renda própria. Todas as suas despesas pessoais, mais apropriadas à corte inteira de um sultanato do que a de um indivíduo solteiro, são pagas exclusivamente pelas rendas de aluguel dos imóveis da família Fares que estão alocados na LP Administradora", alega a defesa.

Pai e filho residem em condomínios de luxo em Alphaville, em Barueri (SP), a 40 minutos da capital paulista. Abdul teria alegado residir em uma casa simples alugada por R$ 2.500 no Condomínio Vivaz II, localizada no polo industrial na região metropolitana de Salvador. Para efeitos da ação de interdição, o pai teria "endereço profissional" na mesma casa, cujo contrato foi assinado em janeiro de 2024.

A defesa anexou provas de que nem o filho nem o pai residiram ou mantém negócios no município, razão pela qual contesta a competência do juiz da Bahia para julgar o caso. É pedido que a ação de interdição seja remetida para a comarca de Barueri.





Quem é Abdul?

Em sua página no Instagram, Abdul tem 153 mil seguidores e se apresenta como cofundador da Blue Group e sócio da LP Real Estate. Ele só segue uma única pessoa, a própria noiva, dona de um perfil acompanhado por 42,3 milhões de fãs.

No perfil de Marina Ruy Barbosa, o noivo mal aparece. No verão europeu, o casal aparece em poucas imagens em cenários paradisíacos, a bordo de iates e em points de ricos e famosos como Córsega, Mikonos e Capri.

Marina e Abdul assumiram o relacionamento em agosto de 2023. Em outubro, celebraram o noivado em Dubai. Nesta semana, a atriz anunciou que decidiu morar com o noivo, para fazer um "test-drive" antes de oficializarem a união.