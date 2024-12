Divulgação No livro, os autores analisam o cérebro humano e as inteligências social e emocional, à luz da neurociência





Os empreendedores Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, e Stanley Bittar, fundador da Stanley’s Holding, lançam, nesta sexta-feira (13), o livro “Neuroconexões”. A obra parte da premissa de que o cérebro humano é moldado por experiências sociais. Ele evoluiu ao longo do tempo para lidar com a complexidade das conexões humanas. E são estas conexões grandes responsáveis pelo sucesso de alguém, seja na vida pessoal ou profissional.

No livro, os autores analisam o cérebro humano e as inteligências social e emocional, à luz da neurociência, e como elas impactam na formação de conexões interpessoais.

“Toda realização começa com o desejo, que vem do cérebro. Por isso consideramos importante investigar como a neurociência se encaixa nas relações humanas. O que defendemos é que é preciso ter inteligência social e emocional para manter um bom networking”, explica Janguiê Diniz.

“O networking é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento pessoal e profissional. Daí a importância de saber firmar conexões com sabedoria”, completa Stanley Bittar.

Os empreendedores destacam que construir prosperidade e riqueza passa não somente pelo trabalho e por formações técnicas, mas também por habilidades socioemocionais.

“No mundo moderno, globalizado e competitivo, formações acadêmicas e habilidades técnicas deixaram de ser diferenciais, posto que são obrigatórios. O que confere a alguém um diferencial competitivo são as soft skills, habilidades comportamentais que complementam a técnica”, define Diniz.

“A inteligência social e emocional entra nesse cenário na medida em que auxilia a criar uma mentalidade de crescimento e entender como firmar conexões e relações proveitosas, sempre lembrando que o networking é uma via de mão dupla”, acrescenta Bittar.

Os autores

Janguiê Diniz, que já é autor de 37 livros, é fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional. Mestre e doutor em Direito, foi juiz federal do Trabalho e procurador regional do Trabalho do Ministério Público da União. É também fundador e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e fundador da Epitychia Investimentos.

Stanley Bittar é fundador e CEO da Stanleys’s Hair, além de articulador do Ecossistema Stanley’s. É doutor em Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética e mestre em Medicina Estética. Com vasta experiência na área, exerceu a função de diretor médico em diversas empresas privadas com escopo em saúde, bem-estar e beleza.

Lançamento do livro

O coquetel de lançamento do livro “Neuroconexões”, com sessão de autógrafos, será na Clínica Stanley’s do Jardim Europa, em São Paulo, a partir das 18h.