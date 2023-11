Divulgação Janguiê Diniz

A mente é uma das principais – ou a principal – aliadas de quem pretende construir riqueza e conquistar uma vida próspera e de sucesso. É o que defende o empreendedor Janguiê Diniz em seu novo livro, “Mentalidade de Riqueza”. A obra, 33ª publicação do autor, tem prefácio do psiquiatra e escritor Augusto Cury e será lançada oficialmente em noite de autógrafos no dia 7 de dezembro, a partir das 18h, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Janguiê parte da premissa de que ninguém consegue alcançar os objetivos a que se propõe se não tiver uma mentalidade adequada. “Toda conquista começa na nossa mente. É ela que comanda todo o corpo. Se você não internaliza um desejo e sedimenta na sua mente que quer fazer algo, nada acontecerá”, explica. “Da mesma forma, pensamentos negativos são grandes entraves ao progresso. É preciso substituí-los por outros positivos e de crescimento”, completa.

O autor nasceu em uma família pobre e define que programação mental foi a principal aliada em seu desenvolvimento pessoal e profissional. “Eu sempre tive uma mentalidade de expansão. Eu queria mais, queria sair daquela situação de escassez. Foi acreditando que era possível que venci os obstáculos e consegui construir grandes empreendimentos”, revela Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do family office Epitychia.

Em “Mentalidade de Riqueza”, Janguiê envereda pelos segredos da mente e do cérebro, por meio da neurociência e da programação neurolinguística (PNL). “É compreendendo os princípios da neurociência que atuaremos com mais segurança no nosso processo de transformação rumo à construção de um mindset poderoso de riqueza, crescimento e prosperidade”, explica. “Compreender como o cérebro cria e mantém certos padrões de pensamento ajuda a identificar estratégias eficazes para desafiar crenças limitantes e substituí-las por outras mais construtivas, promovendo uma mentalidade de crescimento”, completa.

O livro “Mentalidade de Riqueza” já está disponível em pré-venda na Amazon: https://www.amazon.com.br/Mentalidade-riqueza-Desperte-obstina%C3%A7%C3%A3o-prosperidade/dp/6555444177/

Serviço

Lançamento do livro “Mentalidade de Riqueza”, de Janguiê Diniz

7 de dezembro, a partir das 18h

Livraria da Vila – Shopping JK Iguatemi - Av. Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP