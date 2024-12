Reprodução/Gemas Leilões Esmeralda de 69 kg vendida a R$ 50 milhões — 5% do valor estipulado





Uma esmeralda avaliada em R$ 1 bilhão foi leiloada por R$ 50 milhões nesta quarta-feira (11), em Salvador ( BA ) . Segundo a advogada responsável pelo leilão, Cláudia Medrado, o preço bem abaixo do esperado está associado à falta de lances com o valor que era pedido.

O lance inicial para arrematar a pedra de 69 kg era de R$ 100 milhões, mas a esmeralda não recebeu propostas. Com isso, um grupo árabe fez um lance condicional, que é uma proposta de compra abaixo do valor mínimo estipulado. O lance foi aceito pelo vendedor, e a pedra foi vendida por apenas 5% do valor estipulado.

Apesar de ter levado a esmeralda no leilão, o grupo árabe ainda pode desistir da pedra. Os compradores impuseram duas exigências, que também foram aceitas pelo comprador: conhecer a esmeralda pessoalmente e ter a avaliação de um outro gemólogo, indicado por eles. A advogada não detalhou quando a visita será feita.

“Capital das esmeraldas”

A pedra foi encontrada em Pindobaçu, cidade do norte da Bahia conhecida como "capital das esmeraldas". Quando comparada a outras encontradas no local, a pedra preciosa leiloada em Salvador foi vendida bem abaixo do preço. Em maio deste ano, uma esmeralda de 137 quilos foi arrematada por R$ 175 milhões em um leilão da Receita Federal.

A pedra leiloada nesta quarta-feira possui uma coloração verde-musgo e apresenta dimensões de 60 cm de altura, 20 cm de largura e 20 cm de profundidade. Ela não está lapidada, ou seja, está do jeito como foi achada na mina. O procedimento de lapidação é feito para transformar a pedra preciosa em uma joia.

Outras pedras do mesmo local

Um garimpeiro baiano guarda, há seis anos, uma esmeralda gigante encontrada na mesma região da pedra que foi leiloada nesta quarta-feira em Salvador. Segundo a Cooperativa Mineral da Bahia (CMB), a pedra pesa 147 quilos e tem 93 centímetros de altura e 43 de largura.

Uilson Diego, de 39 anos, encontrou a pedra em 2018, em uma área de mineração na Serra da Carnaíba, em Pindobaçu. O item foi achado a cerca de 230 metros de profundidade.