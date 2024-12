Agência Brasil A decisão do Copom reflete preocupações com a inflação e a estabilidade econômica





O Brasil passou a ocupar a segunda posição no ranking global de juros reais após a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central de elevar a taxa básica de juros ( Selic ) em 1 ponto percentual, alcançando 12,25% ao ano. Em novembro, o país ocupava a terceira posição no ranking.

Com o ajuste, o juro real brasileiro ficou em 9,48%, superado apenas pela Turquia, que lidera o ranking com 13,33%.

A decisão do Copom reflete preocupações com a inflação e a estabilidade econômica do país, em um contexto de pressão inflacionária, risco fiscal, volatilidade cambial e receios relacionados ao pacote de corte de gastos do governo, conforme análise do mercado financeiro.

A elevação da Selic representa a terceira alta consecutiva e sinaliza os esforços do Banco Central para conter a alta dos preços e buscar a estabilidade da economia. A decisão pode trazer impactos diretos ao mercado financeiro e à atividade econômica, com possíveis reflexos no crédito e no consumo.

No ranking de juros reais, a Argentina apresentou uma melhora, passando da última posição para o 28º lugar, com a volta a taxas reais positivas. Já a Holanda ocupa agora a última posição no levantamento.

Turquia - 13,33% Brasil - 9,48% Rússia - 8,29% Colômbia - 6,46% México - 5,75% África do Sul - 4,48% Indonésia - 4,19% Filipinas - 2,92% Índia - 2,43% Hong Kong - 2,13% Reino Unido - 2,09% Hungria - 1,87% Estados Unidos - 1,65% Tailândia - 1,43% Cingapura - 1,33% Chile - 1,30% Malásia - 1,19% Austrália - 1,18% Israel - 1,17% Coreia do Sul - 0,75% República Tcheca - 0,58% França - 0,47% Itália - 0,41% Nova Zelândia - 0,39% Áustria - 0,21% Alemanha - 0,17% Polônia - 0,14% Argentina - 0,07% China - -0,03% Grécia - -0,06% Suíça - -0,22% Espanha - -0,22% Portugal - -0,23% Taiwan - -0,57% Suécia - -0,59% Canadá - -0,77% Bélgica - -1,14% Japão - -1,45% Dinamarca - -2,1% Holanda - -3,92%

Juros nominais

Apesar da posição de destaque em juros reais, o Brasil permanece em quarto lugar no ranking global de juros nominais, em um cenário onde ajustes econômicos globais têm causado mudanças nas posições dos países.





Veja abaixo: