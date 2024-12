PEDRO LADEIRA O Banco Central, órgão autônomo desde 2021, é composto por nove diretores





O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (10) as indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para três diretorias do Banco Central . Os nomes aprovados foram Nilton José Schneider David, Izabela Moreira Correa e Gilneu Francisco Astolfi Vivan, que assumirão suas funções em janeiro de 2025, após a conclusão dos trâmites de posse .

Os indicados passaram por sabatina na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) antes de terem suas indicações analisadas em plenário. Nilton David, que será responsável pela Diretoria de Política Monetária, recebeu 50 votos favoráveis, com três contrários e uma abstenção.

Izabela Correa, indicada para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, foi aprovada com 48 votos a favor e três contrários. Já Gilneu Vivan, que ocupará a Diretoria de Regulação, obteve 53 votos favoráveis e três contrários.

O Banco Central, órgão autônomo desde 2021, é composto por nove diretores, incluindo o presidente.

Com as novas nomeações, Lula terá indicado sete membros da diretoria. Gabriel Galípolo, já indicado, assumirá a presidência do órgão em 2025, substituindo Roberto Campos Neto.

Papel do Banco Central

O papel do Banco Central inclui a regulação da política monetária, a definição da taxa básica de juros da economia, conhecida como Selic, e a supervisão do sistema financeiro.

Atualmente, a taxa Selic está fixada em 11,25% ao ano, com previsões de alta para os próximos períodos, conforme deliberações do Copom (Comitê de Política Monetária).





Futuros diretores

Gilneu Vivan possui quase 30 anos de atuação no Banco Central e é mestre em Economia pela Universidade de Brasília (UnB).

Izabela Correa é servidora de carreira do órgão desde 2006, com formação acadêmica que inclui doutorado pela London School of Economics (LSE).

Nilton David, engenheiro de produção formado pela USP, traz experiência no mercado financeiro, tendo atuado como chefe de Operações Tesouraria no Bradesco.