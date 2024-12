Reprodução/Camex Bandeiras do Mercosul e da União Europeia

Os líderes do Mercosul e da União Europeia (UE) anunciaram nesta sexta-feira (6) o acordo de livre comércio entre os blocos. Em comunicado conjunto, os blocos ressaltaram o “intenso processo de negociações para ajustar o acordo aos desafios atuais enfrentados nos níveis nacionais, regionais e global”.

A cerimônia de oficialização ocorreu na cidade de Montevidéu, no Uruguai, durante a cúpula do Mercosul. Estavam presentes presidentes de países do bloco sul-americano como Javier Milei (Argentina), Lula (Brasil) e Santiago Peña (Paraguai), além do anfitrião, Luis Lacalle Pou (Uruguai). A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, também marcou presença.

Entre suas principais medidas, o acordo UE-Mercosul visa reduzir ou zerar as tarifas de importação e exportação entre os dois blocos, além de estabelecer tratados sobre cooperação política e ambiental.

Leia a íntegra do comunicado



"Os Estados Partes Signatários do MERCOSUL – a República da Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai – e a União Europeia anunciaram, na 65ª Reunião de Cúpula do MERCOSUL (Montevidéu, 6 de dezembro de 2024), a conclusão final das negociações de um Acordo de Parceria entre as duas regiões, após mais de duas décadas de negociações.

Tomando em conta o progresso realizado nas últimas décadas até junho de 2019, o MERCOSUL e a União Europeia engajaram-se, desde 2023, em intenso processo de negociações para ajustar o acordo aos desafios atuais enfrentados nos níveis nacionais, regionais e global. Nos últimos dois anos, as duas partes realizaram sete rodadas de negociações, entre outras reuniões, e comprometeram-se a revisar as matérias relevantes.

À luz do progresso alcançado desde 2023, o Acordo de Parceria entre o MERCOSUL e a União Europeia está agora pronto para revisão legal e tradução. Ambos blocos estão determinados para conduzir tais atividades nos próximos meses, com vistas à futura assinatura do acordo."