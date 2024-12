Divulgação Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) publicou o edital do seu concurso público , que oferece 1.027 vagas imediatas para cargos de diferentes níveis de escolaridade , com salários variando entre R$ 2.186,19 e R$ 12.814,61. As vagas estão distribuídas entre cargos de nível fundamental incompleto, médio e superior.

As inscrições para o certame serão aceitas de 16 de dezembro de 2024 a 7 de janeiro de 2025. O concurso é organizado pela Cebraspe, e as provas objetivas estão programadas para o dia 23 de março de 2025.

Vagas e Remuneração

O concurso oferece as seguintes vagas, conforme o edital:

Pesquisador: 319 vagas, com remuneração de R$ 12.814,61 e exigência de mestrado.

Analista: 404 vagas, com salário de R$ 10.921,33 e exigência de graduação.

Técnico: 242 vagas, com remuneração de R$ 5.556,81 e exigência de nível médio.

Assistente: 62 vagas, com salário de R$ 2.186,19 e exigência de nível fundamental incompleto (mínimo 5º ano).

Além disso, há vagas destinadas a pessoas com deficiência (103) e para candidatos negros e pardos (205).

Inscrições e Taxas

As inscrições devem ser feitas no s ite da Cebraspe . As taxas de inscrição são:

Pesquisador: R$ 170,00

Analista: R$ 150,00

Técnico: R$ 80,00

Assistente: R$ 60,00

O pagamento da taxa deve ser realizado até 27 de janeiro de 2025.

Etapas do Concurso

O concurso será composto pelas seguintes etapas:

Prova Objetiva: Para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Prova Discursiva: Somente para o cargo de Pesquisador e algumas especialidades do cargo de Analista. Defesa de Memorial e Apresentação de Projeto de Pesquisa: Para candidatos ao cargo de Pesquisador, após aprovação na prova discursiva. Prova Prática: Para algumas especialidades do cargo de Técnico. Avaliação de Títulos: Somente para o cargo de Pesquisador.

Provas Objetiva e Discursiva

As provas objetivas ocorrerão no dia 23 de março de 2025. Para os cargos de Pesquisador, a prova terá um máximo de 110 pontos, enquanto para os demais cargos, a pontuação máxima será de 100 pontos.

A prova discursiva, também marcada para 23 de março de 2025, valerá 20 pontos e exigirá que os candidatos redijam um texto dissertativo sobre temas atuais relacionados ao trabalho da Embrapa.

Defesa de Memorial e Projeto de Pesquisa

Os candidatos ao cargo de Pesquisador aprovados na prova discursiva terão de apresentar um memorial e um projeto de pesquisa. A defesa do memorial e a apresentação do projeto valerão 10 pontos no total. A defesa do memorial deve destacar as contribuições do candidato para sua área, enquanto o projeto de pesquisa será apresentado em sessão pública.