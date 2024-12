Divulgação TRT-15

Foi publicado o edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) , com vagas em cadastro de reserva para os cargos de técnico e analista, ambos de nível superior . O concurso oferece salários de até R$ 16.035,69 e será realizado sob regime estatutário, garantindo estabilidade para os aprovados. Clique aqui e confira o edital.

Cargos e Requisitos

Técnico Judiciário



Área Administrativa: Nível superior em qualquer área.

Área Administrativa/Segurança: Nível superior em qualquer área.

Apoio Especializado/Enfermagem: Nível superior em Enfermagem.

Apoio Especializado/Tecnologia da Informação: Nível superior (inclusive Tecnólogo) e curso de Programação (mínimo de 120 horas) ou curso técnico em Informática.

Analista Judiciário



Área Administrativa: Nível superior em qualquer área.

Apoio Especializado/Medicina: Nível superior em Medicina.

Arquitetura: Nível superior em Arquitetura.

História: Nível superior em História.

Medicina - Psiquiatria: Nível superior em Medicina com pós-graduação em Psiquiatria.

Medicina do Trabalho: Nível superior em Medicina com pós-graduação em Medicina do Trabalho.

Odontologia: Nível superior em Odontologia.

Odontologia - Endodontia: Nível superior em Odontologia com pós-graduação em Endodontia.

Psicologia: Nível superior em Psicologia.

Contabilidade: Nível superior em Contabilidade.

Arquivologia: Nível superior em Arquivologia.

Biblioteconomia: Nível superior em Biblioteconomia.

Comunicação Social: Nível superior em Comunicação Social.

Engenharia: Nível superior em Engenharia.

Engenharia Civil: Nível superior em Engenharia Civil.

Engenharia Elétrica: Nível superior em Engenharia Elétrica.

Engenharia Mecânica: Nível superior em Engenharia Mecânica.

Engenharia de Segurança do Trabalho: Nível superior em Engenharia de Segurança do Trabalho.

Estatística: Nível superior em Estatística.

Fisioterapia: Nível superior em Fisioterapia.

Serviço Social: Nível superior em Serviço Social.

Tecnologia da Informação: Nível superior, incluindo Tecnólogo em Informática, ou curso superior com pós-graduação na área de Informática.

Oficial de Justiça: Nível superior em Direito.

Área Judiciária: Nível superior em Direito.

Remuneração

Os salários para os cargos são os seguintes:

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65

Agente de Polícia Judicial: R$ 9.773,56

Analista Judiciário: R$ 13.994,78

Oficial de Justiça: R$ 16.035,69

Além disso, os aprovados terão direito a benefícios, como:

Auxílio-alimentação: R$ 1.393,10

Assistência pré-escolar: R$ 1.178,82

Assistência médica e odontológica: R$ 546,00

Inscrições e Taxa de Inscrição

As inscrições serão abertas no dia 9 de dezembro de 2024 e seguem até 20 de janeiro de 2025, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de inscrição é de R$ 90 para cargos de técnico e R$ 110 para analistas. Candidatos de baixa renda ou doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa entre 9 a 13 de dezembro.

Provas

O concurso será composto por provas objetiva, discursiva e, para o cargo de Agente de Polícia Judicial, Teste de Aptidão Física (TAF). As provas ocorrerão no dia 30 de março de 2025 nas cidades de Bauru, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba, todas em São Paulo.

As provas objetivas terão 60 questões:

20 questões de Conhecimentos Gerais (peso 1)

40 questões de Conhecimentos Específicos (peso 3)

A prova discursiva será composta por uma ou duas questões práticas, dependendo do cargo, abordando temas de Conhecimentos Específicos. A nota mínima para aprovação será de 6 pontos para a ampla concorrência, e 4,8 pontos para candidatos autodeclarados negros, indígenas e/ou com deficiência.

Validade e Prorrogação

O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da Administração.

Resumo do Concurso TRT15