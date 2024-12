Agência Brasil Homem participou de bolão que teve outros dois ganhadores





Um morador de Araras , no interior de São Paulo , foi acordado com uma ligação que dizia que ele venceu o prêmio da Mega-Sena se tornou milionário. O caso que parece um sonho aconteceu na manhã desta quarta-feira (4).

O homem faz parte de um bolão que ganhou R$ 74,7 milhões na Mega-Sena , sorteada na noite de terça-feira (3) e recebeu a notícia da atendente Bruna Sampaio da Silva. Ela, que vendeu o jogo pelo WhatsApp, preferiu ligar para o sortudo para lhe contar a boa nova.

Em entrevista à TV Globo, Bruna conta como foi a conversa com o ganhador. Ao perguntar se ela o acordou com a ligação, ele disse: “Estava dormindo, eu vou trabalhar daqui a pouco”. Bruna retrucou falando “esquece o trabalho que você está milionário, você ganhou no nosso bolão de ontem”. O sortudo disse não estar acreditando, e a atendente reforçou: “Sim amigo, você ganhou!”

Bolão feito pela lotérica

A aposta ganhadora da bolada de quase R$ 75 milhões fazia parte de um bolão, feito pela própria lotérica, com vários jogos. Cada jogo foi dividido em três cotas, vendidas por R$ 22,50. Cada ganhador vai receber um terço do prêmio, ou seja, R$ 24,9 milhões.

O sortudo, que não teve o nome divulgado, comprou uma das cotas após receber uma mensagem de Bruna pelo WhatsApp, um procedimento que a lotérica costuma fazer com clientes tradicionais.

“Esse bolão foi um bolão feito aqui na loja pela nossa máquina com números aleatórios e é um bolão que a gente costuma fazer no fim do dia. Ele tem três participantes porque é mais fácil de vender”, explicou o proprietário da lotérica, Vinícius Lapa, para a TV Globo.

Prêmio acumulado

O prêmio da Mega-Sena estava acumulado há seis sorteios, desde 13 de novembro. No sorteio de terça-feira (3), o bolão de Araras ganhou sozinho. Os números sorteados foram: 01 - 20 - 32 - 43 - 57 - 59

Além da aposta de Araras, 40 jogos no Brasil fizeram cinco acertos e irão receber R$ 100.231,07 e outras 4.013 acertaram a quadra e vão receber R$ 1.427,23. O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (5), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.