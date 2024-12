Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Antonio acertou as seis dezenas da Mega-Sena com uma aposta simples, de R$ 5

O ganhador do sorteio da Mega-Sena , Antonio Lopes ( 73 anos ), morreu nesta quarta-feira (4), 24 dias após conquistar o prêmio de R$ 201 milhões . A suspeita da causa da morte é de um de mal súbito durante um tratamento odontológico em uma clínica de Cuiabá . As informações são da TV Globo .

Antonio deixa quatro filhos. Ele trabalhava no ramo da pecuária, com compra e venda de gado em fazendas de Mato Grosso .

A Polícia Civil de Cuiabá está levantando informações junto a clínica para esclarecer a causa da morte.

“Caso tenha sido um mal súbito não é culpa da clínica. Agora precisamos aguardar o exame de necrópsia e o laudo para esclarecer o que de fato aconteceu”, disse o delegado Edison Pick, em entrevista ao g1.

Antonio acertou as seis dezenas com uma aposta simples, de R$ 5. O resultado foi o prêmio de R$ 201 milhões, um dos 10 maiores da história. O montante foi retirado no dia 11 de novembro.