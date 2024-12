Agência Brasil O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em coletiva para explicar as regras do plano de corte de gastos

O governo quer usar recursos “excedentes” de oito fundos nacionais para tapar rombos no orçamento e garantir o equilíbrio das contas públicas, entre 2025 e 2030. A estratégia está incluída no pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última semana e já foi encaminhada ao Congresso.

A proposta encaminhada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), prevê que o superávit financeiro – ou seja, os recursos que, ao final do ano, não estão reservados para projetos específicos – sejam usados para pagar outras despesas.

De acordo com dados de 2023 do Tesouro Nacional, os oito fundos fecharam o ano com superávit de R$ 45 bilhões. Entretanto, a regra atual determina que os seus recursos sejam destinados apenas para suas finalidades específicas - por exemplo, os recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC) só podem ser aplicados em projetos de aviação civil.

“A principal justificativa é ampliar a flexibilidade orçamentária, dando espaço ao governo para manejar recursos entre diferentes fins e destinações”, disse a Fazenda.



Segundo a pasta, os fundos não serão comprometidos. O governo vai usar apenas os “recursos acumulados entre um exercício financeiro e outro”.

Caso o projeto do governo seja aprovado, os oito fundos vão arcar com outras despesas orçamentárias. Os fundos que podem ter recursos desvinculados de sua finalidade são:

Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD)

Fundo Nacional Antidrogas (Funad)

Fundo da Marinha Mercante (FMM)

Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC)

Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET)

Fundo do Exército

Fundo Aeronáutico

Fundo Naval

Ainda não há informações do Ministério da Fazenda sobre a projeção do superávit no período e qual o valor necessário para equilibrar o orçamento.

Além disso, a medida, que está prevista numa proposta de lei complementar, não constava na apresentação de medidas de corte de gastos e nem foi detalhada pelo governo em outra oportunidade.

O projeto de lei ainda precisa ser votado pela Câmara e pelo Senado para passar a valer.