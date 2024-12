Lorena Amaro Itaú

O Itaú anunciou a demissão de seu Chief Marketing Officer (CMO), Eduardo Tracanella, após ele ter feito uso repetido e indevido do cartão corporativo para gastos pessoais, de acordo com fontes informadas sobre o caso, em entrevista ao Brazil Journal . A decisão foi formalizada ontem, mas o desligamento já havia ocorrido na sexta-feira, quando a alta liderança do banco foi comunicada sobre o incidente em uma reunião a portas fechadas.

O time de marketing do Itaú foi notificado na manhã de segunda-feira (2), com cerca de 400 executivos sendo informados sobre a situação. Apesar da exposição pública do problema ser desconfortável tanto para o banco quanto para Tracanella, a alta gestão do Itaú decidiu comunicar o ocorrido internamente para deixar claro que a instituição não tolera esse tipo de conduta.

Tracanella, que esteve no banco por 27 anos, ocupava o cargo de CMO há seis anos, liderando um dos maiores orçamentos publicitários do Brasil. Ele também fazia parte do quadro de sócios do Itaú e era um dos executivos mais bem pagos da instituição.

Em declaração ao Brazil Journal, Tracanella afirmou que sua saída foi "algo planejado". "Encerro um longo ciclo de mais de 27 anos na empresa", afirmou. O Itaú, por sua vez, não se pronunciou sobre o caso.

Fontes revelaram que o uso indevido do cartão corporativo por Tracanella ocorreu em diversas ocasiões.

“Não foi uma pamonha, ou um café. Não foi só uma vez. Foi realmente uma situação de desvio sério de conduta. Teve uma confusão no uso do cartão corporativo na pessoa física e jurídica.”