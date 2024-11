Reprodução/ Governo do Brasil Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fez discurso nesta quarta-feira (27)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , apresentou nesta quarta-feira (27) diversos pontos do pacote de cortes de gastos previsto pelo governo para conter o arcabouço fiscal. O governo espera, assim, cortar até R$ 70 bilhões .



Haddad confirmou que a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O ministro da Fazenda também anunciou que quem ganha mais de R$ 50 mil por mês pagará mais impostos, mas deu detalhes de como será.

A equipe econômica fará uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (28) para mais esclarecimentos sobre as medidas divulgadas na noite desta quarta.

O ministro comentou diversas mudanças a serem implantadas a partir de 2025, algumas de modo gradual. O ministro falou sobre mudanças no salário mínimo, nova fase do Imposto de Renda da Pessoa Física , mudanças do abono salarial , entre outras.



"Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central de nosso olhar humanista sobre a economia. O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fechava os olhos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas", disse o ministro.



Mudanças no imposto de renda

Uma das mudanças mais impactantes é nas regras do pagamento do IRPF. De acordo com as mudanças, o governo optou por uma abordagem mais populista. As novas regras exigirão pagamento de IR apenas para quem receber mais de R$ 5 mil por mês.



Para compensar as mudanças, o governo pretende taxar pessoas com salários mais altos. Haddad confirmou que pessoas com renda acima de R$ 50 mil ao mês terão uma “pequena” taxa aplicada a mais no IR.



"A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo, porque quem tem renda superior a R$ 50 mil por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados", afirmou Haddad.



Aumento do salário mínimo

Falando sobre o salário mínimo, Haddad garantiu um aumento real. “Devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. [...] e com as novas regras propostas, o salário mínimo continua subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal.”

Haddad não deixou claro qual seria a “nova regra fiscal.” Porém, de acordo com O Globo, o governo pretende calcular o aumento do salário mínimo a partir do aumento do arcabouço fiscal. Caso seja essa a aplicação, o valor deve ter reajuste de até 2,5%.



“No passado recente, a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na distribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente,” comentou.



Emendas parlamentares

Haddad também destacou uma nova destinação obrigatória para parte dos recursos. “Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS”, disse o ministro.

A medida visa garantir maior previsibilidade fiscal e reforçar áreas essenciais, como o Sistema Único de Saúde (SUS).

Aposentadorias militares

Como previsto, o ministro falou sobre mudanças nas aposentadorias de militares. Ele prometeu “aperfeiçoar os mecanismos de controle” e “promover mais igualdade com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferências de pensões".

Haddad também prometeu “mais mudanças”, mas não entrou em detalhes durante o discurso.

Essa matéria está em atualização