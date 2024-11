Reprodução/ Redes Sociais Fortune Tiger, ou jogo do tigrinho, gera polêmica





A maioria dos brasileiros acredita que jogos de aposta online , também conhecidos como sites de bets, devem ser proibidos. As informações são de uma pesquisa publicada pelo Datafolha na tarde de sábado (23).

De acordo com os resultados da pesquisa, 65% dos adultos brasileiros defendem a proibição das bets no geral, ao passo que 27% acredita que as regras devem passar por manutenção e 8% não tem opiniões sobre o assunto.

O cenário fica mais rígido quando se fala de caça-níqueis online. O mais conhecido deles é o “jogo do tigrinho” (outro exemplo é o Brazino). 78% dos brasileiros é contra esse formato de bets.

Homens jovens são maiores apoiadores

A pesquisa diferenciou de modo demográfico as entrevistas, e descobriu que homens jovens são os maiores apoiadores. Confira dados:

68% das mulheres apoiam proibição geral, e 81% é contra caça-níqueis;

61% dos homens apoiam proibição geral, e 74% é contra caça-níqueis;

37% dos homens entre 18 e 24 anos são contra a proibição (apoiam liberação).

Evangélicos (66%) e católicos (63%) apoiam proibição; diferença cai na margem de erro.

Foram entrevistadas 1935 pessoas maiores de idade em 133 cidades diferentes. A margem de erro é de três pontos percentuais.