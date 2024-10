Reprodução/ Redes Sociais Especialista garante que Fortune Tiger representa um risco maior de vício em comparação às loterias convencionais

Uma nova análise detalha as probabilidades e os riscos do caça-níqueis virtual Fortune Tiger , conhecido popularmente como "jogo do tigrinho". As chances de ganhar um jackpot , que multiplica a aposta inicial em até 2.500 vezes, é de uma a cada 40.353.607 rodadas. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo , em que tiveram acesso a tabela de pagamentos do jogo.

O Fortune Tiger possui três bobinas de três linhas, formando uma grade de nove quadros. Cada um desses slots apresenta, em cada rodada, uma entre sete possíveis figuras. A premiação máxima ocorre quando todas as nove posições mostram o " símbolo wild " — o tigre. Ao contrário dos caça-níqueis antigos, o jogo usa um gerador de números aleatórios, tecnologia que se baseia em fenômenos físicos, como ondas de rádio, para criar combinações imprevisíveis.

A chance de cada slot exibir o símbolo do tigre é de uma em sete, e a chance de se ver a figura em todos os nove espaços simultaneamente é de uma em mais de 40 milhões. A versão original do jogo do tigrinho tem sua aleatoriedade certificada pela empresa independente BMM, diz a fabricante PG Soft.



Tabela de Pagamentos do Fortune Tiger





Além da recompensa maior, o sistema de prêmios do Fortune Tiger distribui ganhos para várias combinações de figuras repetidas nas três linhas e nas duas diagonais, com o símbolo wild atuando como coringa, aumentando as chances de algum retorno. Confira os valores de pagamento:

- Três símbolos wilds: 50 vezes a quantia apostada

- Três objetos dourados: 20 vezes

- Três joias verdes: 5 vezes

- Três sacos de moedas: duas vezes

- Três cartas de moedas: 125% da aposta

- Três fogos de artifício: valor igual à aposta

- Três frutas: 60% da aposta

Os prêmios podem se acumular para cada sequência formada entre as cinco possíveis e são multiplicados por dez se todos os quadros exibirem a mesma figura. Caso o jogador consiga completar a grade com tigres selvagens, ele garante uma premiação de 250 vezes, multiplicada por dez. É esse multiplicador que permite alcançar o jackpot de 2.500 vezes.

Probabilidades





A análise de probabilidade feita pela Folha utilizou uma simulação com 100 milhões de rodadas e indicou que aproximadamente 44% das jogadas rendem algum tipo de ganho, que pode variar de 60% do valor apostado até o jackpot. Cerca de 56% das apostas, no entanto, não resultam em retorno. Essas estimativas foram feitas com uma margem de erro de 0,01. A confiança do método é de 95%.

Segundo Sergio Sacchi, presidente executivo da Tropicalize, empresa de apostas que presta serviços para marcas como a Sportsbet.io, a percepção de prêmios é frequentemente distorcida por influenciadores. "Os influenciadores, com cortes mostrando grandes ganhos, distorcem a percepção sobre os prêmios do caça-níqueis", diz Sacchi.

A PG Soft classifica o Fortune Tiger como um jogo de volatilidade média, onde há um equilíbrio entre o valor dos prêmios e a frequência de pagamento. Isso se difere, por exemplo, da Mega-Sena, que é altamente volátil e oferece prêmios enormes para poucos ganhadores. Na Mega-Sena, a probabilidade de um prêmio com um jogo simples é de uma em 50.063.860.

O Fortune Tiger também oferece um bônus, chamado Tigre da Sorte. Esse recurso, acionado aleatoriamente, trava uma figura específica na tela, aumentando as chances de o jogador conseguir nove símbolos iguais.

Assim como em outros caça-níqueis, os prêmios no Fortune Tiger são definidos para garantir uma margem de lucro para a operadora. Embora o índice de retorno ao jogador (RTP) seja de 96,81%, ele representa apenas uma média.

"O RTP não significa que o jogador receberá R$ 96,81 para cada R$ 100 apostados, mas que o valor médio retornado aos apostadores corresponde a essa porcentagem", explica a PG Soft.

Outro recurso, o modo turbo, que acelera as rodadas, não aumenta as chances de vitória, apesar de ser divulgado nas redes sociais como um "truque" para vencer.

Risco de vício





Para o psiquiatra Rodrigo Machado, do Programa Ambulatorial do Jogo do HC (Hospital das Clínicas), o Fortune Tiger representa um risco maior de vício em comparação às loterias convencionais.

"A loteria, como a Mega-Sena, tende a ter menor potencial adictivo pelo fato de o retorno à aposta demorar e não ser uma gratificação imediata", afirma Machado. Ele explica que os estímulos constantes dos caça-níqueis, como música e efeitos visuais, incentivam o jogador a continuar apostando, muitas vezes levando à perda de dinheiro.