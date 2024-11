FreePik Resultados podem ser consultados na área do participante

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulga nesta quinta-feira (21) o resultado final do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem o Emprego". Na última terça-feira (19), os resultados dos pedidos de revisão das notas dos títulos já haviam sido consolidados.

Os concorrentes poderão consultar os resultados diretamente na Área do Candidato, acessível no site oficial do CNU.

A análise de títulos foi uma das etapas do CNU que foi aplicada a determinados cargos. Nessa fase, são avaliadas as experiências profissionais e a formação acadêmica dos candidatos, contribuindo diretamente para a composição da nota final. Dependendo do cargo, os títulos podem representar 5% ou 10% da pontuação final.

O Concurso Nacional Unificado (CNU)

O CNU foi criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos como um modelo de seleção para o preenchimento de cargos efetivos no âmbito dos órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

O concurso foi desenvolvido para realizar seleções conjuntas, facilitando o ingresso em diferentes órgãos governamentais.

Mais detalhes sobre o concurso

Além da análise de títulos, o CNU também tem fases que envolvem outras etapas importantes, como as avaliações de autodeclaração para as vagas reservadas a negros e indígenas e a avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência. No dia 13 de novembro, foram disponibilizados os resultados preliminares dessas avaliações.

Os candidatos podem consultar esses resultados na Área do Candidato, disponível no site do CNU. Caso desejem interpor recurso, os candidatos podem fazer isso também pela mesma plataforma, dentro do prazo estipulado.