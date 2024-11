Agência Brasil esplanada dos ministérios

Uma nova pesquisa Datafolha revelou que 80% dos brasileiros são a favor de que funcionários públicos sejam demitidos caso apresentem mau desempenho no trabalho. O levantamento também apontou que 71% da população apoia uma reforma administrativa focada na avaliação de desempenho dos servidores.

Este grupo também demonstrou apoio a uma mudança na forma como esses servidores são avaliados, com 71% dos entrevistados a favor de que a avaliação de desempenho seja um critério para a permanência no serviço público.

Por outro lado, 18% dos entrevistados se mostraram contrários à ideia de demissão por mau desempenho, enquanto apenas 1% se mostrou indiferente à questão, e a mesma proporção (1%) não soube ou não quis opinar.

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre os gastos públicos com servidores. Em relação ao orçamento destinado a esses servidores, 47% dos brasileiros consideram que o governo deveria gastar menos com o funcionalismo público, 33% acreditam que os níveis atuais de gastos devem ser mantidos, e 18% defendem o aumento desses investimentos.

Apesar do apoio à demissão por mau desempenho, a estabilidade no serviço público segue sendo vista como importante por uma parte significativa da população. Para 56% dos entrevistados, é necessário garantir aos servidores a estabilidade no emprego para que possam desempenhar seu trabalho de forma eficiente e sem receio de demissão.

A pesquisa também revelou como a população avalia os serviços prestados pelos servidores públicos: 41% dos entrevistados classificaram os serviços como ótimos ou bons, enquanto 40% consideram os serviços regulares. Por outro lado, 18% avaliam como ruins ou péssimos, e 1% não soube ou não quis opinar.

Metodologia

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 7 e 8 de outubro de 2024, com uma amostra de 2.029 pessoas com 16 anos ou mais, distribuídas em 113 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.