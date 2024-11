Kazuhiro Nogi Amazon lança o Haul

A Amazon está estreando uma nova loja chamada Haul , como uma estratégia para competir com gigantes do e-commerce, como Temu e Shein . A novidade reúne produtos com preços de até US$ 20 (cerca de R$ 115) e, por enquanto, está disponível apenas para clientes que moram nos Estados Unidos.

Com um portfólio de mais de 300 milhões de itens distribuídos em 35 categorias, o Haul foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma ampla gama de produtos a preços acessíveis. Embora o teto de preço seja US$ 20, a maior parte dos itens custa até US$ 10. O catálogo inclui desde acessórios para celulares e brinquedos, até itens de decoração e utilidades domésticas.

Dharmesh Mehta, vice-presidente de Serviços de Parceiros de Vendas Mundiais da Amazon, falou sobre a proposta da nova loja. Segundo ele:

"Encontrar ótimos produtos a preços muito baixos é importante para os clientes, e continuamos a explorar maneiras de trabalhar com nossos parceiros de vendas para que eles possam oferecer produtos a preços ultrabaixos. O Amazon Haul visa ajudar a tornar as compras de moda, casa, estilo de vida, eletrônicos e outros produtos ainda mais divertidas, fáceis e acessíveis, tudo apoiado pela garantia de produtos de A a Z da Amazon, para que os clientes possam comprar com a confiança de que os produtos que estão comprando são seguros, autênticos e nas condições esperadas."

A Amazon destaca que, embora o Haul ofereça produtos a preços reduzidos, isso não significa que eletrônicos sofisticados estarão disponíveis na plataforma. Em vez disso, os usuários podem encontrar acessórios simples para celulares, brinquedos, produtos de decoração e outros itens utilitários do dia a dia.

Os pedidos acima de US$ 25 terão frete gratuito, enquanto uma taxa de US$ 3,99 será cobrada para entregas abaixo desse valor. Os clientes que utilizam o aplicativo da Amazon podem acessar a nova loja por meio da pesquisa, digitando o termo “Haul”.