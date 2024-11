rupixen.com / Unsplash Black friday oficial é em 29 de novembro

A Black Friday 2024 acontece oficialmente em 29 de novembro, mas já é possível aproveitar os descontos desde o início do mês. Em meio à animação para as compras, é importante que o consumidor se planeje para não contrair dívidas e comprometer a saúde financeira .

Confira, abaixo, cinco dicas para aproveitar os descontos da Black Friday 2024 sem prejudicar o seu orçamento.

Espie o valor dos produtos antes

Segundo o educador financeiro do Sicoob Eduardo Trigueiro, o ideal é monitorar com antecedência os produtos que pretende comprar. “O primeiro ponto a ser analisado é se o preço realmente é uma oferta, sendo assim, o ideal é pesquisar antes o produto que você pretende comprar para verificar se houve realmente um bom desconto na Black Friday”, explica.

Se planeje

Uma estratégia comum é planejar o "orçamento da Black Friday" para organizar os gastos de forma consciente. Estabelecer um valor específico para cada categoria de produto - como decoração, beleza e higiene, alimentação, etc. - é uma boa forma de começar, segundo a educadora financeira e consultora do will bank Mila Gaudencio.

"Ao não ultrapassar nossos limites, evitamos a culpa pós-compra e exercitamos nossas habilidades de controle financeiro. É fundamental pensar duas vezes antes de clicar no 'comprar'", aponta a consultora.

Estabeleça prioridades

Mesmo com um orçamento, os consumidores não devem deixar de listar as prioridades, o que Mila avalia como uma tática essencial para evitar decisões de compra impulsivas.

"Precisamos comprar com propósito, não com pressa. A sensação de realizar compras alinhadas com suas metas proporciona uma satisfação a longo prazo muito maior do que a satisfação instantânea de uma promoção", diz.

Redobre a atenção com parcelamentos

Parcelar as compras pode comprometer o orçamento futuro, especialmente com os juros. Por isso, Mila recomenda evitar parcelar as compras - se ainda assim for necessário, é importante calcular como as parcelas podem impactar suas finanças futuramente, nunca subestimando o potencial das pequenas parcelas que, se acumuladas, podem se tornar uma grande dor de cabeça.

Mantenha-se atento aos golpes

Uma grande promoção pode atiçar a vontade de fazer a compra o mais rápido possível. Entretanto, durante a Black Friday, o número de golpes e sites falsos aumenta bastante, por isso, o consumidor deve prestar atenção nos detalhes para não cair em armadilhas.

Um boa dica é checar se o site é confiável antes de realizar a compra, por meio da confirmação da URL e da presença do certificado SSL, que é aquele cadeado que fica ao lado do endereço do site. Além disso, prefira utilizar um cartão de crédito virtual - se optar por fazer um pagamento via Pix, confirme para onde vai o valor - e desconfie de descontos excessivamente altos.

“Investir seu dinheiro em um produto que nunca chegará à sua casa pode transformar o sonho da Black Friday em uma verdadeira dor de cabeça, além de gerar um grande impacto financeiro negativo em seu bolso”, conclui Mila.