Agência Brasil Confira dicas fundamentais para não cair em golpes

A Black Friday já se tornou um dos eventos mais aguardados pelos consumidores brasileiros, mas com tantas ofertas , é fácil se perder e cair em golpes. Para aproveitar ao máximo essa época é preciso estar atento e buscar sites confiáveis para fazer compras inteligentes.

Com base no estudo "Temporada de Compras 2024" da Nodus, comissionado pela Meta, a Black Friday continua sendo um dos eventos mais aguardados pelos consumidores brasileiros, apontando que 79% das pessoas planejam comprar nesse período. A Black Friday 2024 será no dia 29 de novembro, última sexta-feira do mês.

O que esperar da Black Friday 2024?

Produtos e serviços desejados:

Os brasileiros estão de olho em uma variedade de produtos e serviços, com destaque para eletrônicos (54%), eletrodomésticos (53%) e moda (36%). Além disso, a busca por experiências como viagens e milhas (24%) indica uma mudança no comportamento do consumidor, que busca aproveitar a data para realizar sonhos.

Fatores decisivos:

O preço continua sendo o fator mais importante na decisão de compra (65%), seguido por promoções (62%) e frete grátis (53%).

Personalização e tecnologia:

A personalização é um desejo crescente, com 80% dos consumidores buscando ofertas personalizadas. A inteligência artificial (IA) também tem um papel importante, com 56% dos entrevistados demonstrando interesse em utilizar essa tecnologia para melhorar a experiência de compra.

"A IA pode oferecer milhares de opções e se bem utilizada é uma aliada poderosa para comunicação entre empresas e clientes, mas o cliente quer se sentir especial. Na Black Friday, o atendimento personalizado, que vai além das recomendações algorítmicas, é o mais importante e é o que realmente conquista o consumidor", disse Victor Hugo, Líder de Negócios Digitais da Huggy.

Dicas para aproveitar a Black Friday:

Planejamento: Antes de começar a clicar, faça uma lista dos produtos que você realmente precisa e estabeleça um orçamento.

Desconfie de ofertas mirabolantes: Se o desconto parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Compare as condições de pagamento: Analise as opções de parcelamento, juros e frete antes de finalizar a compra.

Guarde os comprovantes: Em caso de problemas, os comprovantes de pagamento são essenciais para solicitar uma troca ou devolução do produto.

Como não cair em golpes: