Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Em coletiva de imprensa, deputada Erika Hilton explica melhor proposta de revisão da CLT

Erika Hilton, deputada pelo PSOL-SP, promoveu nesta quarta-feira (13) uma coletiva de imprensa para apresentar e discutir a PEC contra a escala de trabalho 6x1. Durante a coletiva, a deputada afirmou que a pauta inteira foi um modo de mostrar a união do Brasil e do povo trabalhador. Para ela, a discussão acalorada entre políticos e sociedade foi prova que “esquerda está viva.”

Rodeada de aliados, respondeu a perguntas e fez discursos.

Hilton propôs uma emenda para mudar as leis trabalhistas. Caso o trâmite corra e haja aprovação, a jornada de trabalho de 44 horas semanais será alterada para 36. A proposta também é conhecida como Semana de 4 Dias ou 4 Days Week.

Na ocasião, a deputada e colegas relembraram conquistas trabalhistas da história do Brasil e da CLT, além de celebrar a proposta.



"As eleições terminaram com boa parte dizendo que a esquerda estava morta. Essa pauta mostrou que a esquerda está viva, organizada e com capacidade de organizar a classe trabalhadora em volta de um tema sobre a questão do trabalho."

União entre aliados

A PEC acumulou na quarta-feira 216 assinaturas de deputados. Erika acredita que a adesão contínua e volumosa indica que a proposta avançou a ideia básica e vai além de ideologias:

"A bancada do União Brasil assinará de forma integral nossa proposta, demonstrando que essa não é uma discussão de campo, ideológica, é uma discussão do país. Essa pauta tem, inclusive, unido essa Casa que anda tão dividida."