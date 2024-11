Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Probabilidade de ganhar o prêmio milionário com aposta simples é de 1 em 50.063.860.

O ganhador do prêmio do concurso 2.795 da Mega-Sena, sorteado neste sábado, (9) retirou o valor de R$ 201.963.763,26 na tarde dessa segunda-feira (11), em Cuiabá , segundo a Caixa Econômica Federal.

De acordo com a lotérica que registrou o bilhete, o cliente fez uma aposta simples, que custa apenas R$ 5. Nesse caso, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

A proprietária da lotérica onde a aposta foi feita, Dalia Chahine, disse que o prêmio foi o de valor mais alto já registrado na unidade, que opera há 5 anos. Ainda não se sabe quem levou o prêmio.

"Não sabemos quem foi, ninguém falou nada ainda. Foi um jogo de R$ 5,00 e o público aqui da lotérica é mais humilde", contou Dalia ao g1.

Como apostar na Mega?

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.