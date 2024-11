Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena de hoje é uma das maiores da história





As seis dezenas do concurso 2.791 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado (9), no Espaço da Sorte , localizado na Avenida Paulista, nº 2785, em São Paulo. O prêmio sorteado foi de R$ 200 milhões.

Este será o 6º maior prêmio da história da Mega-Sena regular (sem contar a Mega da Virada). O maior prêmio da Mega foi R$ 317,8 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

13 - 16 - 55 - 43 - 46 - 33

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena sorteia, três vezes por semana, seis números. Os apostadores podem escolher as dezenas em uma cartela com 60 números disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números sorteados.

Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números, mas eles são menores. Também dá para deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios acontecem sempre às terças, quintas e sábados.

Como apostar pela internet?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Para apostar online, porém, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser atingido com vários jogos ou com combinações mais caras.Veja aqui como apostar na Mega-Sena online.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do concurso. Os sorteios são realizados sempre às 20h, pelo horário de Brasília.

Premiação

Os prêmios costumam começar em R$ 3 milhões, mas vão aumentando conforme acumulam, caso não haja vencedores com seis números.

Além do prêmio maior, também é possível ganhar valores menores acertando quatro ou cinco dezenas. 43,35% da arrecadação de cada concurso vai para os prêmios (o restante vai para investimentos em esporte e educação, por exemplo), e este montante é distribuído da seguinte forma:

Veja as opções: