Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Pix por aproximação começa a valer em poucos bancos, mas deve estar disponível para todos em fevereiro





O pix por aproximação será lançado em breve ppara todo o Brasil, afirmaram Fábio Coelho , presidente do Google Brasil , e Roberto Campos Neto , presidente do Banco Central (BC). A funcionalidade foi apresentada nesta segunda-feira (4) para bancos específicos e deve estar disponível para todos a partir de 28 de fevereiro de 2025.

Para utilizar a ferramenta, a pessoa deve ter contas bancárias cadastradas à Carteira do Google e aproximar de qualquer maquininha apta para aproximação. "Estamos contentes em disponibilizar ao mercado esta primeira solução de pagamento por aproximação", disse Roberto.

A funcionalidade foi desenvolvida em conjunto do Google e Rede Itaú e foi testada por ambos. A partir do lançamento, será possível a diversas marcas adquirirem o pix por aproximação , que será feito pelo celular.

O BC e o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizaram o pix por aproximação como parte de melhoras na jornada de iniciação de pagamentos. O objetivo é facilitar o uso e interface para pessoas que usam o pix.





Como funciona pix por aproximação?

Natacha Litvinov , Head de Parcerias de Pagamentos para a América Latina no Google, comentou sobre o funcionamento do pix por aproximação , parecido com o que estamos acostumados:

"A loja digita o valor do pix na maquininha, da mesma forma que se gera um código QRCode. Mas a partir daqui, o terminal estabelece a conexão via NFC com o celular para carregar os detalhes da transação de pagamento. Para o usuário, tudo se dará de forma natural. O usuário pode escolher de qual conta vinculada à carteira Google será executado o pix. A confirmação do pagamento é feita com a biometria. A mensagem do pagamento chega no celular e também na maquininha.”

"O futuro dos pagamentos instantâneos está acontecendo em vários países. Mas nos preocupamos desde o início em fazer o pix programável para conversar com diferentes sistemas. Temos o pix, o open finance e o drex se encontrando agora, mas é algo que o BC vem desenhando desde 2018", explicou o presidente do BC.

Quem pode usar pix por aproximação?

Inicialmente, o pix por aproximação estará disponível apenas para dispositivos Android e contas da C arteira do Google .

Em questão de bancos, por ora, apenas clientes C6 e PicPay podem usar o pix por aproximação; o Itaú disponibilizará a funcionalidade nas próximas semanas. Os outros bancos poderão utilizar a partir de 28 de fevereiro de 2025.