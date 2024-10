Marcello Casal JrAgência Brasil Pagamento por aproximação via Pix funcionará no Android

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta terça-feira (29) que o pagamento via Pix por aproximação deve ser lançado na próxima semana. A novidade foi declarada durante o evento Lide Forum Conference, em Londres.

A nova modalidade permite ao usuário realizar pagamentos Pix de forma similar ao cartão "wireless", com apenas dois toques no telefone, sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco para capturar o QR code.

Segundo Campos Neto, o Banco Central fechou o acordo com o Google e está negociando com a Apple. Sendo assim, já é certo que os usuários do sistema operacional Android terão acesso ao serviço logo após o lançamento.





