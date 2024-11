Unsplash/Alexander Grey Dólar atingio 5,90 reais na sexta-feira, o maior valor de fechamento desde 13 de maio de 2020

O dólar apresentou uma queda de 1,48% nesta segunda-feira (4), fechando a R$5,7833. O recuo ocorreu após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar que novas medidas de contenção de gastos deverão ser anunciadas em breve. Apesar de fechar às 18h, a Bovespa (B3) operou boa parte do dia acima dos 130 mil pontos.

Segundo informações da Reuters , até às 17h, a cotação de venda do dólar futuro com vencimento mais próximo, negociada na B3 , também caiu 1,69%, sendo negociada a R$5,7930.

Já o dólar à vista fechou o dia com baixa de 1,48%, cotado a 5,7833 reais, depois de quase ter atingido 5,90 reais na sexta-feira, o maior valor de fechamento desde 13 de maio de 2020. No ano, porém, a divisa acumula alta de 19,20%.

No exterior, a moeda norte-americana também perdeu força em relação a outras moedas em meio à expectativa para a eleição presidencial dos Estados Unidos.

Profissionais do mercado observaram que o cancelamento da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a Europa, com o objetivo de focar em "temas domésticos", foi visto de forma positiva. Segundo especialistas, a decisão de Haddad de permanecer em Brasília foi entendida como uma prioridade à agenda econômica do país, o que contribuiu para a queda do dólar e das taxas dos Depósitos Interfinanceiros (DI).

No final da manhã, o otimismo foi intensificado quando Haddad declarou que as medidas fiscais estavam “adiantadas” e que se reuniria com o presidente Lula para tratar do tema ainda nesta segunda-feira. Com isso, o dólar, que havia atingido a máxima de R$5,8387 logo após a abertura, chegou à mínima de R$5,7562 (-1,94%) às 13h14.

Outro fator de influência foi o cenário eleitoral dos Estados Unidos. Pesquisas recentes mostraram a candidata democrata Kamala Harris com 47% das intenções de voto em Iowa, superando os 44% do republicano Donald Trump. Apesar de o resultado estar dentro da margem de erro, ele deu impulso para que investidores reduzissem apostas em uma vitória de Trump, fazendo o dólar cair perante várias moedas estrangeiras.





O fortalecimento do real também foi impulsionado pela alta nos preços de commodities relevantes para o Brasil, como minério de ferro e petróleo. às 17h09, o índice do dólar, que mede seu desempenho frente a uma cesta de seis moedas, registrava queda de 0,06% e marcava 103,880 pontos.

Além disso, o relatório Focus do Banco Central, divulgado pela manhã, mostrou que o mercado ajustou a expectativa para o dólar no fim de 2024, que passou de R$5,45 para R$5,50. Já as projeções de inflação foram levemente revisadas para cima, de 4,55% para 4,59% em 2023 e de 4,00% para 4,03% em 2024, permanecendo acima do centro da meta de inflação, que é de 3%.

Ainda durante o dia, o Banco Central brasileiro realizou um leilão de 14.000 contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento previsto para dezembro de 2024.