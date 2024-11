Diogo Zacarias/MF O ministro Fernando Haddad (Fazenda) enfatiza os cortes planejados

Após um pedido do presidente Lula e em meio à disparada do dólar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem que faria à Europa nesta semana. A informação foi divulgada neste domingo pela pasta. Haddad viajaria na segunda-feira (4) e retornaria apenas no final de semana, em um momento em que o governo discute cortes de gastos.

Segundo a assessoria, o ministro se dedicará esta semana a assuntos domésticos. "Por essa razão, a viagem à Europa, prevista para segunda-feira (4), não será realizada neste momento. A agenda em questão será retomada oportunamente", afirmou a pasta.

Haddad teria passagens marcadas para Paris (França), Londres (Reino Unido), Berlim (Alemanha) e Bruxelas (Bélgica), onde se reuniria com autoridades e conversaria com investidores.

Nas últimas duas semanas, a equipe econômica do governo tem discutido um pacote de corte de gastos, que é aguardado pelo mercado e deverá ser anunciado após as eleições.

O dólar fechou a sexta-feira cotado a R$ 5,8698, uma alta de 1,53%. As incertezas sobre a condução fiscal no Brasil continuam a impactar a cotação, segundo analistas. Esse é o maior patamar para o câmbio desde maio de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Na última semana, a moeda valorizou 2,9% e, no acumulado do ano, já registra uma alta de quase 21% em 2024.

Os juros futuros também refletem a pressão das incertezas na política fiscal. Para 2027, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) já era negociada acima de 13% ao ano.