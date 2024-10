Fernando Frazão/Agência Brasil Trabalhadores dos Correios

Os interessados em participar do concurso dos Correios devem estar atentos ao prazo de pagamento da taxa de inscrição , que se encerra nesta terça-feira (29). O valor da taxa é de R$ 39,80 para cargos de nível médio e R$ 42 para aqueles que exigem formação superior.

As provas estão programadas para o dia 15 de dezembro, e ao todo são oferecidas 3.511 oportunidades de emprego. Destas, 412 são para posições de nível superior, com um salário de R$ 6.872,48, enquanto 3.099 vagas são para o cargo de carteiro, com remuneração de R$ 2.429,26. Para profissionais de arquitetura e engenharia, haverá um ajuste salarial para garantir que os salários atendam ao piso mínimo, que atualmente é de R$ 10.302.



O período de inscrições foi encerrado no dia 28 de outubro. Os candidatos têm a opção de pagar a taxa através de Pix ou boleto bancário, informações que podem ser consultadas no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), responsável pela organização do concurso.

O edital também inclui reservas de vagas: 30% para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

Vale destacar que doadores de medula óssea em entidades registradas no Ministério da Saúde e candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

Os selecionados terão direito a benefícios como vale-transporte, vale-alimentação e refeição, auxílio-creche ou auxílio babá, plano de saúde e previdência complementar. A iniciativa é uma resposta a anos sem contratações significativas, visando preencher a necessidade crescente de profissionais nos Correios.

As provas ocorrerão em 306 locais espalhados pelas 27 unidades da Federação.