Fernando Frazão/Agência Brasil Correios: incrições acabam hoje

Os interessados em participar do concurso dos Correios têm até esta segunda-feira (28) , às 23h, para efetuar suas inscrições . Ao todo, estão disponíveis 3.511 vagas imediatas, com salários iniciais que podem chegar a R$ 6,8 mil.

As inscrições devem ser realizadas através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , responsável pela seleção. A taxa para se inscrever é de R$ 39,80 para o cargo de carteiro (nível médio) e R$ 42 para as vagas de nível superior. Os candidatos têm até terça-feira (29) para efetuar o pagamento via PIX ou boleto.

Após o encerramento das inscrições, será aberto um período para a correção de dados cadastrais, que ocorrerá das 10h de quarta-feira (30) até as 17h de sexta-feira (1º).

No dia 26 de novembro, o IBFC publicará a lista de inscrições confirmadas. Aqueles que tiverem a participação negada poderão apresentar recurso entre as 10h do dia 27 e as 17h do dia 28.

O edital com a convocação para as provas será divulgado no dia 6 de dezembro, enquanto os locais de realização dos exames serão informados no dia 9. As provas estão programadas para o dia 15 de dezembro.

O concurso

Este é o primeiro concurso nacional dos Correios desde 2011, quando 1,1 milhão de candidatos se inscreveram para mais de 9 mil vagas.

A seleção atual oferece 3.511 oportunidades, divididas em dois editais: 3.099 para o cargo de carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26, e 412 para analista de Correios, com remuneração de R$ 6.872,48. As vagas de analista exigem formação específica na área.

Os novos funcionários terão acesso a benefícios como vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1,4 mil, vale-transporte, auxílio-creche e possibilidade de adesão a plano de saúde.

Além disso, 30% das vagas são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, enquanto 10% são destinadas a pessoas com deficiência, que devem apresentar documentos comprobatórios no ato da inscrição.

As provas consistirão em 50 questões de múltipla escolha, e os candidatos ao nível superior deverão ainda redigir uma redação.

