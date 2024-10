Unsplash/Visual Karsa Sanduíche do McDonald's foi ligado a contaminação de consumidores por bactéria

As ações do McDonald 's despencaram nesta quarta-feira (23), após um surto de contaminação por E. coli (bactéria), ligado ao consumo do sanduíche Quarterão , atingir várias regiões dos Estados Unidos. As ações da empresa, por volta das 10h50, caíram 6,15% nas negociações em Nova York, resultando em uma perda de valor de mercado de cerca de US$ 14 bilhões (cerca de R$ 79 bilhões).

O surto já deixou 49 pessoas doentes, com dez hospitalizações, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A empresa está removendo temporariamente o Quarterão dos restaurantes em estados como Colorado, Kansas, Utah e Wyoming, enquanto trabalha para resolver o problema.

“As descobertas iniciais da investigação indicam que um subconjunto de doenças pode estar relacionado às cebolas fatiadas usadas no Quarterão e adquiridas de um único fornecedor que atende a três centros de distribuição”, afirmou Cesar Piña, diretor de cadeia de suprimentos do McDonald’s na América do Norte.



