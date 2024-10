Lorena Amaro McDonald’s chega ao metaverso com 10 pedidos de marca registrada





O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos relatou um surto de E. coli associado ao consumo de hambúrgueres intitulados de Quarteirão com Queijo do McDonald's . Foram registrados 49 casos da doença e uma morte em 10 estados americanos entre os dias 27 de setembro e 11 de outubro.



A maior parte das infecções ocorreu nos estados do Colorado e Nebraska. Como resultado desse surto, as ações da empresa caíram 9% nesta terça-feira (22).



Dentre as consequências do surto, 10 pessoas precisaram ser internadas e uma morte foi registrada no Colorado. Um paciente também desenvolveu síndrome hemolítica urêmica, uma condição considerada grave.

O CDC está conduzindo uma investigação para identificar qual ingrediente pode estar contaminado. Informações preliminares da Administração de Alimentos e Medicamentos indicam que as cebolas podem ser a origem do surto.





O que é E. coli?

O E. coli é um grupo de bactérias que habitam o intestino de seres humanos e animais. Algumas cepas dessa bactéria podem causar doenças graves quando os alimentos ou a água estão contaminados.

Os sintomas da infecção incluem cólicas, diarreia e vômitos, e geralmente aparecem de três a quatro dias após a ingestão da bactéria.

Em termos de prevenção, os contaminados precisam manter práticas de higiene adequadas ao manipular alimentos.

Cozinhar os alimentos até a temperatura correta é uma medida importante para evitar a contaminação e a propagação de doenças relacionadas a alimentos.

Repercussão

A repercussão do surto impactou as ações do McDonald's, que registraram uma queda nas negociações do after market. O CDC alertou que o número de pessoas afetadas pode ser maior do que o contabilizado oficialmente até o momento.

