Bárbara Ligero Praia

O Dia do Comerciário , também conhecido como Dia do Comércio , é celebrado no Brasil anualmente em 30 de outubro. Entretanto, algumas cidades, como Recife e Fortaleza, comemoram a data na terceira segunda-feira de outubro, que este ano foi no dia 21, dedicando-se especificamente à categoria.

Embora a data original seja 30 de outubro, a folga dos trabalhadores pode ser ajustada conforme as convenções coletivas. Os sindicatos patronais negociam com os sindicatos dos trabalhadores para estabelecer a melhor data para a folga.

No Rio de Janeiro, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2025 proíbe o trabalho dos comerciários neste dia, garantindo o pagamento dos salários e o direito ao repouso semanal remunerado.

Em Recife, a comemoração também acontece na terceira segunda-feira de outubro. Na Bahia, o Dia do Comerciário foi celebrado na última quinta-feira, 17 de outubro. Em Fortaleza, desde 2017, a data é comemorada um mês antes, na última segunda-feira de setembro, que este ano foi no dia 23, conforme acordos entre os sindicatos locais.

Próximos Feriados de 2024

2 de novembro: Finados (sábado) 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira) 20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira) 25 de dezembro: Natal (quarta-feira)

Datas Comemorativas em Outubro de 2024

1 de outubro: Dia Internacional da Música e Dia do Idoso

3 de outubro: Dia Mundial do Dentista

4 de outubro: Dia da Natureza

9 de outubro: Dia do Atletismo

11 de outubro: Fundação do Mato Grosso do Sul

12 de outubro: Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado)

13 de outubro: Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

15 de outubro: Dia do Professor

16 de outubro: Dia Mundial da Alimentação

17 de outubro: Dia Nacional da Vacinação

18 de outubro: Dia do Médico

23 de outubro: Dia da Força Aérea Brasileira

24 de outubro: Dia da ONU

25 de outubro: Dia Internacional contra a Exploração da Mulher

28 de outubro: Dia do Servidor Público

29 de outubro: Dia Nacional do Livro

31 de outubro: Dia Nacional da Poesia

