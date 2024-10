shutterstock Dia 21 de outubro não é um feriado oficial, mas garante folga aos trabalhadores

O Dia do Comerciário, conhecido também como Dia do Comércio, é comemorado nacionalmente em 30 de outubro. No entanto, algumas cidades brasileiras celebram a data na terceira segunda-feira do mês - ou seja, hoje (21).

Apesar de parecer, o Dia do Comerciário não consta no calendário oficial de feriados nacionais, estaduais ou municipais. Portanto, trata-se de apenas uma data escolhida para o descanso dos trabalhadores do setor.

Mesmo que a comemoração tradicional seja no dia 30, os trabalhadores do comércio podem ter folga em outros dias, conforme a convenção coletiva da categoria. A data da folga é definida em acordo entre os sindicatos patronais e o sindicato dos trabalhadores.

No Rio de Janeiro, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2025, firmada entre o SindilojasRio e o Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ), é vedado o trabalho dos comerciários neste dia, garantidos os salários dos empregados para todos os efeitos legais, inclusive a folga semanal remunerada.

O que abre e o que fecha no Dia do Comerciário?

Durante a comemoração do Dia do Comerciário, a maioria das lojas e estabelecimentos comerciais em shoppings, centros comerciais e ruas principais ficam fechados.

Os estabelecimentos de serviços essenciais, como farmácias e supermercados, podem funcionar em horários específicos.

Vale lembrar que os estabelecimentos do ramo de alimentação (restaurantes, bares, lanchonetes e similares) não se incluem neste feriado por pertencerem a outra categoria.

Confira os próximos feriados de 2024:

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

