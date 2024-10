Reprodução/Flickr Homem afirmou que o talco da empresa Johnson & Johnson causou câncer





Um júri americano decidiu que a gigante farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson deverá pagar 15 milhões de dólares, cerca de R$ 84,8 milhões , a um homem de Connecticut ( EUA ) que alega ter desenvolvido mesotelioma, uma forma rara de câncer, após usar o talco da empresa por décadas.

Evan Plotkin processou a empresa em 2021, logo após seu diagnóstico, dizendo que ficou doente ao inalar talco de bebê da Johnson & Johnson . A decisão foi tomada nesta terça-feira (15).

O júri do Tribunal Superior do Condado de Fairfield , no estado norte-americano de Connecticut também decidiu que a empresa deve pagar danos punitivos adicionais, que serão determinados posteriormente pelo juiz que supervisiona o caso.

"Evan Plotkin e sua equipe de julgamento estão contentes que um júri mais uma vez decidiu responsabilizar a Johnson & Johnson pela comercialização e venda de um produto de talco para bebês que eles sabiam que continha amianto", disse Ben Braly, advogado de Plotkin.

Empresa vai recorrer

Erik Haas, vice-presidente mundial da J&J, disse em um comunicado que a empresa apelaria das decisões "errôneas" do juiz de primeira instância que, segundo ele, impediram o júri de ouvir fatos críticos sobre o caso. "Esses fatos mostram que o veredito é irreconciliável com décadas de avaliações científicas independentes confirmando que o talco é seguro, não contém amianto e não causa câncer", disse Haas.

Outros processos parecidos

A decisão ocorre no momento em que a J&J é acusada por mais de 62 mil pessoas que dizem ter contraído câncer de ovário e outros tipos de câncer ginecológico por causa do talco. Para resolver esse problema, a empresa está disposta a pagar cerca de 6,4 milhões ao longo de 25 anos para encerrar os processos civis, em um acordo de falência.





O acordo enfrentou contestações legais de alguns advogados das pessoas que processaram, o que acabou colocando os casos sobre cânceres ginecológicos em espera. Por não ter relação com Evan, a decisão não foi afetada. A empresa já havia resolvido algumas dessas reivindicações, mas não propôs um acordo nacional.

Os demandantes em todos os processos judiciais dizem que os produtos de talco da J&J, assim como seu icônico talco para bebês, estavam contaminados com amianto, um agente cancerígeno conhecido por causar mesotelioma e outros tipos de câncer.

