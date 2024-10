Reprodução Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira , se reúne nesta quarta-feira (16) com outros membros do governo para decidir se haverá horário de verão em 2024. A previsão é que Silveira anuncie a decisão ainda hoje.

A medida havia sido fortemente recomendada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ao longo do mês de setembro, para dar uma folga ao fornecimento de energia frente à forte estiagem que assolava o país. Agora, a proposta perdeu força com a volta do período chuvoso, e só deve ser adotada caso o ONS a considere extremamente necessária.

“Se não, vamos esperar o período hídrico, que começa agora em dezembro, e avaliar para o ano que vem”, afirmou Silveira.

Além disso, o próprio ministro já afirmou que o período mais relevante para a volta do horário de verão seria entre 15 de outubro e 30 de novembro - entretanto, o presidente Lula já disse que uma eventual mudança nos relógios só acontecerá após o segundo turno das eleições, marcado para o dia 27 de outubro.

Para sustentar a decisão, a pasta de Alexandre Silveira pediu estudos ao Operador Nacional do Sistema Elétrico sobre alternativas para compensar o que seria a economia causada pelo horário diferenciado, estimada em R$ 400 milhões - como buscar termelétricas mais baratas e ampliar o uso de linhas de transmissão de Itaipu.





