Agência Brasil Bets irregulares estão funcionando em novos domínios





Bets ilegais têm conseguido driblar o bloqueio imposto pelo governo federal em outros domínios de sites. Um levantamento, feito pelo g1 na terça-feira (15), encontrou 18 bets irregulares funcionando em sites alternativos, quase idênticos aos que estavam na lista de bloqueio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) .

São mais de dois mil endereços irregulares das chamadas ' bets ' que deveriam ser bloqueados em todo o país, por determinação do Ministério da Fazenda .

Levantamento das irregularidades

Alguns dos sites que estão no ar foram criados na última sexta-feira (11), mesmo dia em que a agência divulgou a lista. A estratégia para burlar a proibição foi inserir, após o nome original da página, uma sequência de caracteres, como os números 11 e 22, por exemplo.

O levantamento encontrou 134 sites de 18 bets irregulares. Destes, 51 foram criados na sexta-feira (11), 19 no sábado (12), 5 nesta terça-feira (15); 59 endereços foram criados antes. Uma mesma plataforma pode ter vários sites.

A Anatel disse ao g1 que seu papel é encaminhar às operadoras a lista de sites indicada pelo Ministério da Fazenda . O ministério não se manifestou.

No último dia 10 de outubro, o ministro Fernando Haddad afirmou que o trabalho para identificar sites irregulares será contínuo. "Evidentemente, tem um trabalho a ser feito pela secretaria [de Apostas] que é permanente. Qualquer tentativa de burlar, a Anatel é informada e o procedimento é o mesmo", declarou.

Regulamentação das ‘bets’

As apostas online estão em processo de regulamentação no Brasil e, ao todo, 96 empresas que comandam 210 bets estão autorizadas a operar nacionalmente até dezembro. Outras 18 podem operar regionalmente.

A facilidade que as empresas encontram para criar novos sites é um dos principais problemas para barrar as bets irregulares no Brasil, segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL). A entidade diz que basta a criação de um novo link, em domínio diferente, para que a plataforma volte a funcionar.

Veja a lista de bets ilegais com sites ativos nesta quarta (16), apurado pelo g1:

136bet;

255bet;

BBRbet;

Grupo Jogo;

522bet;

52bet;

5500bet;

667bet;

74bet;

7.club;

855bet;

939bet;

8casino;

Fubet;

BRA Grupo;

Jogo Grupo;

Um Cassino;

Sebet.









Como acontece o bloqueio

O Ministério da Fazenda envia para a Anatel a lista de sites que devem ser bloqueados, e a agência faz um pedido às operadoras de internet para que realizem o bloqueio das casas de apostas por meio da URL.

Ao ser questionada sobre as novas bets ilegais que não constam na lista, a agência disse que o papel da Anatel é encaminhar a lista dos endereços dos sites, que “exploram a modalidade lotérica de apostas em desacordo com a regulamentação do Ministério da Fazenda”, para as empresas de telefonia móvel e de internet banda larga autorizadas a atuar no Brasil.

