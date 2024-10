ESG Insights O presidente da CNDL, José César da Costa, destaca que as famílias brasileiras têm priorizado o pagamento de serviços essenciais





Quatro em cada dez brasileiros estão enfrentando dificuldades financeiras, de acordo com um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas ( CNDL ) e o Serviço de Proteção ao Crédito ( SPC Brasil ). Por isso é importante encontrar maneiras para sair do vermelho o mais rápido possível.

Em setembro de 2024, 40,91% da população adulta do país estava inadimplente, totalizando 67,54 milhões de consumidores com dívidas em atraso. A média de valor devido por pessoa é de R$ 4.386,62.

Apesar de uma pequena redução no percentual de inadimplentes em relação ao mesmo período de 2023, o número de devedores aumentou entre agosto e setembro deste ano.

O presidente da CNDL, José César da Costa, destaca que as famílias brasileiras têm priorizado o pagamento de serviços essenciais, como água, luz e comunicação, mas encontram dificuldades para lidar com as dívidas bancárias, que possuem juros mais elevados.

Essa realidade torna a recuperação econômica mais lenta, especialmente em um cenário de crédito restrito e alta inflação.

A educadora financeira Aline Soaper ressalta que muitos brasileiros têm dificuldade em manter um planejamento financeiro.

“É fundamental que as pessoas aprendam a organizar seus gastos fixos e extras, evitando o acúmulo de dívidas desnecessárias. A falta de educação financeira e a baixa renda contribuem para que muitos voltem a ficar inadimplentes”, explica.





Para sair do vermelho, especialistas recomendam algumas ações práticas:

Revisar os gastos: Identifique quais despesas são essenciais e corte as que não são, como assinaturas de serviços pouco utilizados ou compras de itens supérfluos.

Evitar novas dívidas: Ao controlar melhor o orçamento, busque não contrair novas dívidas, especialmente aquelas com juros altos, como o cartão de crédito.

Pesquisar preços: Compare preços e considere substituir produtos caros por opções mais acessíveis, de marcas menos conhecidas.

Aumentar a renda: Desenvolva novas habilidades que possam gerar renda extra, como a prestação de serviços ou até mesmo abrir um pequeno negócio.

