A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (14) o retorno da Loteria Instantânea , conhecida como "raspadinha" , após quase dez anos de suspensão. A modalidade voltará a ser comercializada nas lotéricas a partir de 2 de novembro, oferecendo prêmios que variam entre R$ 2,50 e R$ 2 milhões.

A Caixa enfatiza que a raspadinha é uma das formas de aposta com maiores chances de ganho, e que aproximadamente um em cada três bilhetes vendidos será premiado.

Os bilhetes poderão ser adquiridos em unidades lotéricas, e os jogadores podem verificar imediatamente se foram contemplados ao raspar a superfície do bilhete.

As temáticas das novas raspadinhas incluem opções como "Trevo da Sorte", "Só o Ouro", "Roda da Sorte", "Caça ao Tesouro" e "VIP". A Caixa também destacou que a premiação pode ser resgatada em unidades lotéricas ou em agências da instituição.

Além de proporcionar entretenimento e chances de prêmios, parte da arrecadação gerada pelas apostas será direcionada para projetos sociais.





Entre as áreas que se beneficiarão com esses recursos estão a cultura, o esporte, a segurança pública e a seguridade social.

O retorno da raspadinha marca uma estratégia da Caixa para diversificar sua oferta de loterias e gerar receita que poderá ser revertida para programas sociais.

A Loteria Instantânea foi uma das modalidades mais populares de apostas no Brasil até ser suspensa.

