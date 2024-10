Reprodução/Divulgação Tesla Elon Musk apresentou o Cybercab em um evento em LA





Elon Musk perdeu US$ 11,8 bilhões ( R$ 66 bilhões ), nesta sexta-feira (11), após desvalorização das ações da Tesla , empresa automotiva de carros elétricos do bilionário. Fato aconteceu após a empresa lançar o robotáxi Cybercab — um carro sem volante nem pedais, desenvolvido para transportar passageiros sem motorista.

As perdas de Musk acompanharam a desvalorização das ações da montadora de veículos elétricos, que recuaram 8,8% nesta sexta. Em valor de mercado, o tombo da companhia foi de US$ 68 bilhões ( R$ 382,5 bilhões ). As vendas de carros da Tesla já haviam despencado , após o bilionário se envolver com ativismo da extrema direita.

Apesar das cifras, Musk continua sendo o homem mais rico do mundo, com patrimônio de US$ 248,8 bilhões (R$ 1,38 trilhão), de acordo com o ranking de bilionários da revista Forbes .

Os valores da empresa de Musk começaram a despencar na manhã de sexta, logo após a apresentação do Cybercab, que ocorreu na noite anterior, quinta-feira (10), em Los Angeles ( EUA ).

‘Falta de detalhes’

Para os analistas do mercado, o evento de lançamento do carro autônomo teve menos informações do que o esperado. De acordo com a Forbes , o analista Adam Jonas, do banco Morgan Stanley, apontou decepção com os detalhes do veículo.

Toni Sacconaghi, analista da gestora de patrimônios Bernstein, chamou a apresentação de "surpreendentemente ausente em detalhes". Dan Levy, do banco Barclays, destacou que "não houve atualizações indicando oportunidades de curto prazo". Já Dan Ives, analista do Wedbush, destacou que "Musk e a Tesla deveriam ter gastado mais tempo em detalhes".

O robotáxi Cybercab

A Tesla apresentou na noite de quinta-feira (10) o protótipo do robotáxi Cybercab, veículo desenvolvido para transportar passageiros sem a necessidade de um motorista. O modelo tem dois lugares e portas que abrem para cima. De acordo com anúncio feito no lançamento, a produção do veículo deve começar em 2026.

Musk, que chegou ao palco em um dos robotáxis, disse que os veículos estarão disponíveis para compra por menos de US$ 30 mil (cerca de R$ 170 mil).

O Cybercab é o primeiro lançamento da Tesla desde o Cybertruck, apresentado como um carro quase indestrutível em 2019.

Elon Musk disse que os novos carros dependem de inteligência artificial e câmeras, não necessitando de outro hardware como o que os concorrentes de robotáxi usam. A abordagem é considerada desafiadora por investidores e analistas, tanto do ponto de vista técnico quanto regulatório.

O plano de Musk é operar uma frota de táxis autônomos da Tesla que os passageiros possam chamar por meio de um aplicativo. Proprietários individuais também poderão ganhar dinheiro no aplicativo, listando seus veículos como robotáxis.

Além do carro, o vento apresentou um robovan, que é um veículo maior e autônomo capaz de transportar até 20 pessoas. Musk também mostrou o robô humanoide Optimus da Tesla.

Desapontamento de investidores

Segundo a agência Reuters, investidores se decepcionaram com a falta de detalhes concretos sobre como a Tesla pode aumentar a produção de robotáxis, garantir aprovação regulatória e implementar um plano de negócios sólido para superar concorrentes.

"Tudo parece legal, mas não muito em termos de prazos. Sou acionista e estou bastante decepcionado. Acho que o mercado queria prazos mais definitivos," disse Dennis Dick, trader de ações da Triple D. Trading. "Não acho que ele disse muito sobre nada. Ele não deu muitas informações."

Como funciona o robotáxi

A direção autônoma do Cybercab é baseada na técnica de "aprendizado de máquina e ponta-a-ponta", em que o sistema é treinado para tomar decisões com base em dados brutos.





Depois de receber as informações, o sistema não tem interferência humana, o que faz ele ser apontado como uma "caixa-preta" que dificulta a responsabilização em caso de erros.

O método torna "quase impossível ver o que deu errado quando ele se comporta mal e causa um acidente", disse um engenheiro da Tesla à Reuters.

