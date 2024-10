Bret Hartman/TED Elon Musk pode estar atrapalhando as vendas da Tesla

As vendas da empresa Tesla despencaram após o envolvimento do seu dono, o bilionário Elon Musk, com o ativismo da extrema direita. Segundo um relatório compartilhado pela própria companhia ao fim de julho, ela fez US$ 1.48 bilhões no período de abril a junho de 2024 - no mesmo período de 2023, arrecadou US$ 2.7 bilhões.

Alguns analistas apontam que o apoio de Musk à campanha do republicano Donald Trump está entre os fatores que levaram à redução dos ganhos da empresa, segundo o site Unilad.

Pilita Clark, colunista do Financial Times, já havia analisado em um dos seus artigos a repercussão negativa das postagens realizadas por Musk no X (antigo Twitter), que estariam impactando as chamadas "taxas de consideração" da montadora, uma parcela de potenciais compradores que têm apresentado tendência de queda nos EUA desde que Musk comprou a rede social.

Para Clark, as quedas foram acentuadas entre os eleitores democratas, uma vez que são maiores compradores de carros elétricos do que os republicanos. E isso foi antes de Musk apoiar o candidato presidencial republicano Donald Trump.

X também despenca no mercado

Quanto ao X, a plataforma também sofreu uma queda brusca após ser comprada por Musk, e viu seu valor de mercado cair de US$ 44 bilhões para US$ 41 bilhões.

Além disso, de outubro de 2022 a abril de 2024, o uso do X pelo mundo caiu 15% para 174 milhões de usuários ativos, segundo a empresa de monitoramento de aplicativos Sensor Tower.

Essa redução se deve ao fato de Musk ter desativado os filtros e monitoramentos da plataforma contra discursos de ódio e notícias falsas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .