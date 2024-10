Getty Images Governo começa a derrubar bets sem autorização nesta sexta-feira

Com o início do bloqueio de mais de duas mil plataformas de apostas consideradas irregulares, a lista de sites autorizados a operar no Brasil foi atualizada. Você pode conferir a relação completa de empresas de apostas on-line autorizadas a atuar no país clicando aqui.

O Ministério da Fazenda já concedeu autorização a 213 sites para operar no mercado de jogos e apostas. Além disso, 18 sites obtiveram permissão de governos estaduais para atuar localmente.

Os bloqueios começam a ser implementados a partir desta sexta-feira. O governo elaborou uma lista com 2.040 plataformas não autorizadas.

Essas empresas que estão na lista nacional solicitaram autorização até o último dia 17 de setembro. A primeira lista divulgada no início do mês contava com 89 empresas, responsáveis por 193 plataformas. Desde então, outras empresas foram acrescentadas à lista.

As plataformas que não conseguiram a autorização do governo estão proibidas de operar no Brasil.

Na quinta-feira (10), a Anatel notificou as operadoras de telecomunicações sobre a decisão do Ministério da Fazenda de bloquear o acesso a websites e aplicativos de apostas on-line que foram classificados como irregulares.

Em dezembro, o governo fará uma nova atualização dessa lista, incluindo apenas as empresas que obtiverem a devida autorização para operar legalmente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.